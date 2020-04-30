Даша Астафьева показала жаркие движения на бильярдном столе: горячее видео

Секс-символ украинского шоу-бизнеса сняла эротическое видео, которое покорило сеть. С бильярдным кием в руках и в персиковом платье и колготах в сеточку Даша Астафьева взбудоражила воображение фолловеров. Модель показала соблазнительные движения и чуть не разделась на камеру.

Признанная искусительница даже на карантине не может удержаться от сексуальных съемок. В инстаграм-профиле Даша Астафьева опубликовала горячее видео, которое взорвало сеть. В роскошном бильярдном клубе вместо привычной игры звезда устроила эротическую съемку.

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Для пикантного видео модель выбрала достаточно неоднозначный образ. Изысканное лаконичное платье персикового цвета с закрытым декольте контрастировало с черными колготками в сеточку и замшевыми туфлями на высоких каблуках. Правда, Даша Астафьева не смогла долго прятать свою пышную грудь за скромным нарядом и оголила хрупкие плечи прямо на камеру, засветив кружевной бюстгальтер.

Образ звезды завершили сдержанная укладка и макияж с акцентом на насыщенные красные губы. Локацией для своих эротических движений она выбрала бильярдный стол, позируя с кием между ног. Такое видео вызвало шквал обсуждения в комментариях, а поклонники не сдерживали своего восторга: "Даша, это роскошно. Браво тебе и команде, бесконечно смотрю", "Это же богиня", "Это так красиво".