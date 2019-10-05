Даша Астафьева полностью оголила грудь в прозрачном дождевике: горячие фото 18+

Одна из самых эпатажных звезд украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева, которая носит неофициальный статус секс-символа, в очередной раз взбудоражила сеть очередными обнаженными снимками

Экс-звезда журнала Playboy, которая была любимицей Хью Хефнера, снялась в чувственной и соблазнительной фотосессии. В объективе украинского фотографа Анки Фатеевой (Anka Fateeva) Даша похвасталась пышным бюстом.

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Для съемки Астафьева примерила прозрачный плащ на голое тело, латексные штаны и черные туфли на каблуках. Провокационные и смелые снимки, безусловно, взорвали всю сеть.

В подписи певица коротко ответила на вопрос "Почему я раздеваюсь?".

Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и "или дано, или нет". Хотите поспорить? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас,

– ответила Даша.

Фото собрали множество комплиментов от поклонников в комментариях: "С такой фигурой можно обнаженной ходить. Вам одежда не подходит", "Роскошная", "Такую красоту нужно показывать, а не скрывать", "Богиня", "Аж пакет вспотел".



Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Фотосессия Даши Астафьевой: смотрите все фото

Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva