Даша Астафьева полностью оголила грудь в прозрачном дождевике: горячие фото 18+
Одна из самых эпатажных звезд украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева, которая носит неофициальный статус секс-символа, в очередной раз взбудоражила сеть очередными обнаженными снимками
Экс-звезда журнала Playboy, которая была любимицей Хью Хефнера, снялась в чувственной и соблазнительной фотосессии. В объективе украинского фотографа Анки Фатеевой (Anka Fateeva) Даша похвасталась пышным бюстом.
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Для съемки Астафьева примерила прозрачный плащ на голое тело, латексные штаны и черные туфли на каблуках. Провокационные и смелые снимки, безусловно, взорвали всю сеть.
В подписи певица коротко ответила на вопрос "Почему я раздеваюсь?".
Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и "или дано, или нет". Хотите поспорить? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас,
– ответила Даша.
Фото собрали множество комплиментов от поклонников в комментариях: "С такой фигурой можно обнаженной ходить. Вам одежда не подходит", "Роскошная", "Такую красоту нужно показывать, а не скрывать", "Богиня", "Аж пакет вспотел".
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva
Фотосессия Даши Астафьевой: смотрите все фото
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva