Даша Астафьева презентовала игривый клип, снятый во Франции: видео

Певица Даша Астафьева презентовала новый клип "Зима". Ролик эпатажная артистка снимала во Франции и пригороде Киева.

Как известно, в начале декабря Даша Астафьева покоряла Париж. Там звезда приняла участие в пикантной фотосессии, снятой на людных улочках романтического города.

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Прошел почти месяц, когда артистка решила рассекретить цели своего путешествия во Францию. Там зажигательная Даша Астафьева снимала свой новый черно-белый клип на песню "Зима". Кадры из ролика звезда публиковала в своем блоге.

"Эта песня действительно о любви и о том, что находит каждый из нас в этой новогодней сказке... Хочется верить, что все, кто услышит ее, будут частью моего волшебного состояния и в поездах, и в самолетах, а главное здесь, на земле", – рассказала Даша Астафьева.

Стоит отметить, что в ролике певица примеряет несколько игривых образов без нижнего белья. Кроме этого, она словно ищет свою любовь на улицах Парижа, мечтательно всматриваясь в камеру.

Смотрите новый клип Даши Астафьевой "Зима" (видео):