Даша Астафьева приняла участие в новой эротической съемке: фото 18+

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Даша Астафьева в эротической съемке
Даша Астафьева в эротической съемке / Instagram / @da_astafieva

Певица Даша Астафьева в очередной раз сумела поразить сеть. Украинская знаменитость поделилась результатами очередной эротической съемки, в которой засветила обнаженную грудь.

Сексуальные фото появились на официальной странице певицы в инстаграм. Даша Астафьева примерила штанний костюм без нижнего белья, поэтому все поклонники могли увидеть обнаженную грудь артистки. Еще большей пикантности снимкам добавляли черно-белые тона и эротические позы.

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Известно, что автором съемки была фотограф Анна Фатеева, с которой артистка неоднократно сотрудничала. В одном из сообщений Даша Астафьева поблагодарила ее за то, что фотограф каждый раз представляет ее по-другому.

Тот случай, когда от судьбы не уйдешь... Один из самых удивительных и необычных людей в моей жизни. Любимая девочка, спасибо за твое видение меня такой разной, но всегда настоящей... Я отказываю тысячам фотографов ради одной такой съемки,
– призналась Даша Астафьева.

Даша Астаф'єва в еротичній зйомці
Даша Астафьева в эротической съемке / Фото: Instagram / @da_astafieva

Ранее артистка рассказывала поклонникам, что пикантные съемки для нее – это способ показать какую-то историю. Даша Астафьева, которая неоднократно примеряла эпатажные образы и с легкостью оголялась перед камерой, отказывается от фотосессий, если авторы не анонсируют ей концепцию.

"Сейчас хочется, чтобы каждая съемка длилась не дольше часа. За это время всегда есть что сказать, и больше ответов, чем вопросов... Я не жду понимания или одобрения, хочется просто делиться собой", – добавила Даша Астафьева.

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Сексуальні фото Даші Астаф'євої
Сексуальные фото Даши Астафьевой / Фото: Instagram / @da_astafieva

Свою эротическую съемку артистка сравнила с кино. Сексапильная Астафьева не скрывала, что переживает перед такими фотопроектами.

"Мне сложно сказать, что такой образ для меня новый, а потому, что моя карьера фотомодели началась именно с таких, характерных съемок. Поэтому мне было приятно и немного даже тревожно возвращаться к истокам, ведь характерная съемка – это всегда кино. Я считаю, что такие проекты напоминают нам о очень важно в сегодняшнем мире – о почерке творца и ценности уникальности", – заявила она.


Даша Астафьева / Фото: Instagram / @da_astafieva

Пікантні знімки Даші Астаф'євої Пикантные снимки Даши Астафьевой / Фото: Instagram / @da_astafieva

Співачка Даша Астаф'єва
Певица Даша Астафьева / Фото: Instagram / @da_astafieva


Новые фото Даши Астафьевой / Фото: Instagram / @da_astafieva

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Дария Астафьева Эротика
Источник: LifeStyle 24
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