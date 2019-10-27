Даша Астафьева рассказала, что чувствовала себя "гадким утенком" даже во время съемок в Playboy
Даша Астафьева, которая неофициально считается самой сексуальной представительницей украинского шоу-бизнеса, не скрывает того, что раньше не любила свою внешность.
Даша Астафьева призналась в комментарии для "Светской жизни", что почувствовала, как превратилась из "гадкого утенка" в прекрасного "черного лебедя" лишь несколько лет назад.
Читайте также: Даша Астафьева полностью обнажила грудь в прозрачном дождевике: горячие фото 18+
Даже снимаясь для журнала Playboy звезда, которая была любимицей Хью Хефнера, чувствовала себя некрасивой. По ее словам, у нее было очень много комплексов и сомнений.
"Сейчас я чувствую себя хорошим человеком, красивой женщиной, хорошей мамой своих малышей. Также я чувствую себя артисткой, которую умеют слушать не только потому, что она красивая или с большой грудью, а потому, что люди слышат то, что я пытаюсь до них донести", – добавила Астафьева.
Кроме того, артистка, которая в 2019 году является членом жюри "Мисс Украина Вселенная", рассказала о женской конкуренции на конкурсе красоты.
Мне всегда было тяжело от зависти, от девичьей нужды конкурировать. Сегодня, пожалуй, я просто ставлю себя на место тех, кто участвует в конкурсе. Я хочу, чтобы девушки просто наслаждались тем моментом, когда они стоят на сцене, ведь это может быть для них единственным шансом побывать на этой сцене,
– отметила Даша.
Выбор редакции
-
Группа The Rasmus рассказала свои впечатления от визита во Львов и раскрыла секреты концертасегодня , 16:41
-
"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша отметилась скандальным заявлением о патриотизмесегодня , 12:35
-
Елена Зеленская поразила элегантными выходами в Японии: дизайнер платьев прокомментировал нарядысегодня , 11:38