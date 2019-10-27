Даша Астафьева рассказала, что чувствовала себя "гадким утенком" даже во время съемок в Playboy

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Даша Астафьева, которая неофициально считается самой сексуальной представительницей украинского шоу-бизнеса, не скрывает того, что раньше не любила свою внешность.

Даша Астафьева призналась в комментарии для "Светской жизни", что почувствовала, как превратилась из "гадкого утенка" в прекрасного "черного лебедя" лишь несколько лет назад.

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Даже снимаясь для журнала Playboy звезда, которая была любимицей Хью Хефнера, чувствовала себя некрасивой. По ее словам, у нее было очень много комплексов и сомнений.

"Сейчас я чувствую себя хорошим человеком, красивой женщиной, хорошей мамой своих малышей. Также я чувствую себя артисткой, которую умеют слушать не только потому, что она красивая или с большой грудью, а потому, что люди слышат то, что я пытаюсь до них донести", – добавила Астафьева.

 

Кроме того, артистка, которая в 2019 году является членом жюри "Мисс Украина Вселенная", рассказала о женской конкуренции на конкурсе красоты.

Мне всегда было тяжело от зависти, от девичьей нужды конкурировать. Сегодня, пожалуй, я просто ставлю себя на место тех, кто участвует в конкурсе. Я хочу, чтобы девушки просто наслаждались тем моментом, когда они стоят на сцене, ведь это может быть для них единственным шансом побывать на этой сцене,
– отметила Даша.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Дария Астафьева
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