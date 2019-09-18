Даша Астафьева снялась в клипе группы "Курган и Агрегат": видео

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Даша Астафьева снялась в клипе группы "Курган и Агрегат"
Даша Астафьева снялась в клипе группы "Курган и Агрегат" / Скриншот

Украинский секс-символ Даша Астафьева снялась в ретрообразе в клипе украинской хип-хоп группы "Курган и Агрегат" на песню Gabeli.

Как рассказывают участники группы, композиция Gabeli была создана для того, чтобы помочь людям справиться с осенней депрессией. Главную роль сыграла певица Даша Астафьева, которая в клипе демонстрировала любовь к солисту группы.

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Добавим, что три года назад звезда уже снималась для группы "Курган и Агрегат" в откровенном ролике на песню "Учительница".

Было очень приятно услышать эту песню одной из первых и, конечно, мне было интересно, что такое "габели". Ребята из "Курган и Агрегат" – мои близкие друзья. Очень люблю их за честность и искренность. В нашем шоу-бизнесе это редкость. Во время съемок клипа они приехали в Киев и жили у меня неделю. Я прониклась этой атмосферой, было очень интересно попробовать себя именно в такой роли,
– призналась Астафьева.

Участники группы добавили, что Даша – прекрасная актриса и им в ролике нужна была "красивая картинка".

"Мы попробуем сделает вашу осень красивой и романтичной", – говорится в подписи к видеоролику на YouTube-канале.

Курган feat Agregat & Даша Астафьева & Сыр – Gabeli: смотрите видео

 

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Теги: Дария Астафьева LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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