Даша Астафьева совместила свой горячий клип с кадрами из "Один дома": видео

Перед Новым годом певица Даша Астафьева решила добавить в свой хит ""Fetish" праздничный дух. Результат ее творческого эксперимента уже покоряет сеть.

Забавное предновогоднее видео Даша Астафьева опубликовала на странице в Instagram. Звезда соединила свой сексуальный клип к песне "Fetish" с легендарными кадрами праздничной комедии "Один дома".

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Стоит отметить, что горячий клип "Fetish " – один из самых провокационных роликов в коллекции Даши Астафьевой. В видео эпатажная артистка примерила очень сексуальный наряд: корсет с декольте, который выделил ее пышную грудь и соблазнительную фигуру, черные чулки и крошечное бикини. Кроме этого, звезда засветила соблазнительное платье горничной.

Смотрите эротический клип Даши Астафьевой к песне "Fetish": видео 18+