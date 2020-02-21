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Даша Астафьева засветила обнаженные ягодицы на балконе: фото 18+

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Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева не перестает поражать поклонников кадрами из откровенных фотосессий. Звезда опубликовала серию горячих снимков, которые демонстрируют ее прелести.

Украинский секс-символ выложила на своей инстаграм-странице очередные соблазнительные фото. На них она показывает всю свою сексуальность и страстность. Невероятная локация – балкон, на котором Даша позировала с бутылкой шампанского в руках. В этой эротической съемке она в очередной раз показала свои соблазнительные формы.

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Автором горячих фото стала фэшн-фотограф и эксперт проекта "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк. Астафьева снялась сначала в нижнем белье от бренда Мarlies Dekkers, а затем закуталась в белое одеяло и засветила пикантные ягодицы. Все фотографии сделаны в черно-белых цветах.

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева позирует в нижнем белье на балконе / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єваСексуальная Даша Астафьева лежит на кровати и смотрит в окно / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева засветила ягодицы, позируя на балконе / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева в нижнем белье прикрывает интимные зоны книжкой / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева закуталась в белое одеяло и смотрит в окно / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева в нижнем белье и с бутылкой шампанского в руках/ Instagram / @da_astafieva

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Дария Астафьева Эротика LifeStyle
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