Даша Астафьева засветила обнаженные ягодицы на балконе: фото 18+

Украинская певица и модель Даша Астафьева не перестает поражать поклонников кадрами из откровенных фотосессий. Звезда опубликовала серию горячих снимков, которые демонстрируют ее прелести.

Украинский секс-символ выложила на своей инстаграм-странице очередные соблазнительные фото. На них она показывает всю свою сексуальность и страстность. Невероятная локация – балкон, на котором Даша позировала с бутылкой шампанского в руках. В этой эротической съемке она в очередной раз показала свои соблазнительные формы.

Читайте также: Сексапильная Эмили Ратаковски похвасталась откровенным декольте: жаркое фото

Автором горячих фото стала фэшн-фотограф и эксперт проекта "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк. Астафьева снялась сначала в нижнем белье от бренда Мarlies Dekkers, а затем закуталась в белое одеяло и засветила пикантные ягодицы. Все фотографии сделаны в черно-белых цветах.



Даша Астафьева позирует в нижнем белье на балконе / Instagram / @da_astafieva

Сексуальная Даша Астафьева лежит на кровати и смотрит в окно / Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева засветила ягодицы, позируя на балконе / Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева в нижнем белье прикрывает интимные зоны книжкой / Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева закуталась в белое одеяло и смотрит в окно / Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева в нижнем белье и с бутылкой шампанского в руках/ Instagram / @da_astafieva