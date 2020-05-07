Даша из "Холостяка-10" показала, какой была до похудения: впечатляющие фото

Участница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова не всегда могла похвастаться стройной фигурой и пухлыми губами. В сети появились ее архивные фото со студенческих лет, на которых красавицу не узнать.

Даша является одной из фавориток главного героя юбилейного сезона "Холостяка" Максима Михайлюка. Девушка уверенно идет в финал. Однако красавица, которую мы сейчас видим на телеэкранах, не всегда была такой. Даше приходилось бороться с лишним весом и много работать над собой, чтобы достичь желаемого результата. Удивительные фотографии появились на сайте издания Viva.

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Даша откровенно рассказала о том, как решила избавиться от лишнего веса.

Учась на первом курсе, я приехала домой на новогодние праздники. Подхожу к зеркалу, а там стоит совсем другая Даша, которая весит на 10 килограммов больше. Но знала, что могу быть совсем другой – стройной, подтянутой, с красивыми формами. А на меня в зеркале смотрит какой-то мишка. Даже родители шутили и называли "наше слоненятко",

– вспомнила Даша.



Даша Ульянова до похудения / Фото: СТБ

С детства Даша занималась гимнастикой и у нее не было проблем с лишним весом. Когда она училась в интернате, то взвешивания были каждый день и даже от маленького количества лишних граммов нужно было избавляться. И когда девушка увидела, что ее вес достиг 67 килограммов, то решила брать себя в руки и возвращать спортивную форму.

Конечно, хотелось сразу похудеть до желаемого результата, однако я понимала, что для этого понадобится минимум 3-4 месяца. В новогоднюю ночь решила в последний раз наесться вволю, а примерно 9 января начался мой марафон и уже к лету я была в отличной форме,

– рассказала Даша.

Девушка призналась, что сразу отказалась от всех сладостей, мучного и жареного. После того, как сбросила несколько килограммов, начала активно заниматься спортом. И признается, что сделала ошибку, ведь после долгого спортивного перерыва нужно было все делать постепенно.

Самый сложный этап – когда остается избавиться от нескольких килограммов до желаемого результата. Этот период был мучительным. Вес стоял на мертвом месте. В это время срабатывает сила воли. Нужно было еще лишь 3 недели правильного питания. Всего за три месяца я похудела на 8 килограммов,

– призналась Даша.



Даша Уляьянова после похудения / Instagram / @dasha_ulyanovaa

После того, как красотка похудела, она решила увеличить себе губы.

"Несмотря на все комментарии, иногда даже очень агрессивные, мне нравятся мои губы. Это факт. Давно хотела, чтобы они были пухлыми. Но училась в театральном университете, а там экспериментировать было запрещено. Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. После первой процедуры все оценили результат. Даже папе понравилось. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми. После выпуска "Холостяка" в Таиланде знакомые начали называть меня моей же цитатой – "любительницей пухлых губ". И кто бы что не говорил, я однозначно довольна этим экспериментом. Думаю, все "любительницы" меня поймут", – пояснила Даша.



Даша Ульянова до и после похудения и увеличения губ / фото: СТБ