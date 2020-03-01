Даша Квиткова поделилась секретами комфортного путешествия самолетом

Популярная украинская блогер, невеста телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова часто дает поклонникам полезные советы из собственного опыта путешествий. Девушка рассказала секреты комфортного полета.

Даша Квиткова и Никита Добрынин обожают путешествовать. Влюбленные делятся со своими подписчиками в инстаграме лайфхаками из отпусков и рассказывают о трудностях, которые случаются во время путешествий. На днях Даша обнародовала публикацию, в которой рассказала секреты удобного полета.

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Советы Даши Квитковой относительно путешествия самолетом: