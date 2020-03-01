Даша Квиткова поделилась секретами комфортного путешествия самолетом
Популярная украинская блогер, невеста телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова часто дает поклонникам полезные советы из собственного опыта путешествий. Девушка рассказала секреты комфортного полета.
Даша Квиткова и Никита Добрынин обожают путешествовать. Влюбленные делятся со своими подписчиками в инстаграме лайфхаками из отпусков и рассказывают о трудностях, которые случаются во время путешествий. На днях Даша обнародовала публикацию, в которой рассказала секреты удобного полета.
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Советы Даши Квитковой относительно путешествия самолетом:
- Лучшее место в салоне самолета – у окна.
Выбирая такое место вы можете опереться на стену, чтобы вздремнуть, а также обеспечите себе прекрасный вид.
- Всегда выбирайте удобную одежду для полетов.
Во время долгих перелетов температура в салоне может меняться, поэтому лучше одеваться "слоями" (например, топ и толстовка).
- Возьмите с собой воду и исключите употребление кофе и алкоголя.
Лучше отказаться от напитков, содержащих кофеин, поскольку он препятствует сну и повышает обезвоживание организма. Алкоголь, возможно, немного снимает напряжение, но также может привести к обезвоживанию и дряблости.
- Позаботьтесь о коже лица.
На борту самолета очень низкий уровень влажности, поэтому, прежде всего, страдает наша кожа. Направляйте кондиционер куда угодно, только не на лицо. Не забывайте увлажняющий крем и бальзам для губ.
- Сядьте в кресле удобно.
От сидения в течение длительного времени затекают ноги и очень устает спина. Положите под поясницу подушку, сложенный шарф или свитер.
- Возьмите все необходимое для комфортного сна.
Стоит взять с собой полезные вещи, с которыми даже в эконом-классе у вас получится выспаться и отдохнуть: ушные затычки, маска для сна, подушка для поддержания шеи.
- Прихватите с собой полезный перекус.
Низкий уровень давления и влажности на борту приводит к снижению чувствительности вкусовых рецепторов. Именно по этой причине авиакомпании добавляют в свои обеды большое количество специй, соли и сахара, и это не всегда идет на пользу.
- Составьте план вашего перелета.
Можно посмотреть фильмы или программы, на которых не было времени раньше, ответить на все письма или прочитать интересную книгу.
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