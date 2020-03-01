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Даша Квиткова поделилась секретами комфортного путешествия самолетом

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Популярная украинская блогер, невеста телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова часто дает поклонникам полезные советы из собственного опыта путешествий. Девушка рассказала секреты комфортного полета.

Даша Квиткова и Никита Добрынин обожают путешествовать. Влюбленные делятся со своими подписчиками в инстаграме лайфхаками из отпусков и рассказывают о трудностях, которые случаются во время путешествий. На днях Даша обнародовала публикацию, в которой рассказала секреты удобного полета.

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Советы Даши Квитковой относительно путешествия самолетом:

  • Лучшее место в салоне самолета – у окна.
    Выбирая такое место вы можете опереться на стену, чтобы вздремнуть, а также обеспечите себе прекрасный вид.
  • Всегда выбирайте удобную одежду для полетов.
    Во время долгих перелетов температура в салоне может меняться, поэтому лучше одеваться "слоями" (например, топ и толстовка).
  • Возьмите с собой воду и исключите употребление кофе и алкоголя.
    Лучше отказаться от напитков, содержащих кофеин, поскольку он препятствует сну и повышает обезвоживание организма. Алкоголь, возможно, немного снимает напряжение, но также может привести к обезвоживанию и дряблости.
  • Позаботьтесь о коже лица.
    На борту самолета очень низкий уровень влажности, поэтому, прежде всего, страдает наша кожа. Направляйте кондиционер куда угодно, только не на лицо. Не забывайте увлажняющий крем и бальзам для губ.
  • Сядьте в кресле удобно.
    От сидения в течение длительного времени затекают ноги и очень устает спина. Положите под поясницу подушку, сложенный шарф или свитер.
  • Возьмите все необходимое для комфортного сна.
    Стоит взять с собой полезные вещи, с которыми даже в эконом-классе у вас получится выспаться и отдохнуть: ушные затычки, маска для сна, подушка для поддержания шеи.
  • Прихватите с собой полезный перекус.
    Низкий уровень давления и влажности на борту приводит к снижению чувствительности вкусовых рецепторов. Именно по этой причине авиакомпании добавляют в свои обеды большое количество специй, соли и сахара, и это не всегда идет на пользу.
  • Составьте план вашего перелета.
    Можно посмотреть фильмы или программы, на которых не было времени раньше, ответить на все письма или прочитать интересную книгу.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Отдых Путешествия
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