Датская принцесса Мари посетила выставку в Париже

Невестка королевы Дании Маргрете II находится во Франции уже несколько дней. На днях она стала гостьей выставки Les Contes Etranges De Niels Hansen Jacobsen в Доме-музее Бурделя в Париже.

Представители королевских семей завораживают своими роскошными аутфитами. Об их выходах пишут СМИ, наряды активно обсуждают в сети. Не остается без внимания датская принцесса Мари.

Читайте также: Кейт Миддлтон осуществила четвертый официальный выход за неделю: фото весеннего образа

Для выставки во французской столице 43-летняя принцесса выбрала темно-зеленую водолазку и черную бархатную юбку средней длины. Объединила этот наряд с высокими кожаными сапогами на каблуках и длинным пальто.



Датская принцесса Мари на выставке в Париже / Фото: Getty Images

В руках принцесса Дании держала зеленый клатч и цветы. Среди аксессуаров были маленькие серьги и браслеты. Гармонично дополняли образ аккуратная укладка и легкий макияж.



Датская принцесса Мари / Фото: Getty Images