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Датская принцесса Мари посетила выставку в Париже

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Датская принцесса Мари / Фото: Getty Images

Невестка королевы Дании Маргрете II находится во Франции уже несколько дней. На днях она стала гостьей выставки Les Contes Etranges De Niels Hansen Jacobsen в Доме-музее Бурделя в Париже.

Представители королевских семей завораживают своими роскошными аутфитами. Об их выходах пишут СМИ, наряды активно обсуждают в сети. Не остается без внимания датская принцесса Мари.

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Для выставки во французской столице 43-летняя принцесса выбрала темно-зеленую водолазку и черную бархатную юбку средней длины. Объединила этот наряд с высокими кожаными сапогами на каблуках и длинным пальто.

Принцеса Марі
Датская принцесса Мари на выставке в Париже / Фото: Getty Images

В руках принцесса Дании держала зеленый клатч и цветы. Среди аксессуаров были маленькие серьги и браслеты. Гармонично дополняли образ аккуратная укладка и легкий макияж.

Принцеса Марі
Датская принцесса Мари / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода
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