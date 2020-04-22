Издевательство над младенцами, Добкин и Шуфрич в ролях: скандальные факты о фильме "Дау"

Режиссер и художественный руководитель мемориального центра Бабий Яр Илья Хржановский уже в середине апреля 2020 года представил в сети фильмы "Дау". Но почему это вызвало возмущение у людей – узнавайте в материале LifeStyle 24.

Что такое "Дау"?

Еще в 2006 году российский режиссер Илья Хржановский начал кинопроект "Дау", съемки которого начались на 2 года позже. Для создания многосерийного фильма он выбрал Харьков.

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Сюжет киноленты должен был рассказывать о жизни советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Сценарий написали на основе мемуаров его жены, которая подробно описала будни с ученым. Однако уже в процессе съемок от замыслу не осталось и следа: режиссер взял за основу образы и решил показать новую историю Советского Союза, назвав главного героя Дау.

Фильм Илья Хржановский растянул на 13 частей, не все из которых прошли цензуру в России и вызвали большой резонанс в Украине. Интересно, что выход кинопроекта "Дау" каждый раз откладывали. Но после показа на Берлинском кинофестивале фильмы представили в сети. Первыми появились фильмы "Дегенерация" и "Наташа", которые и вызвали скандал. Автор хочет еще представить 700 часов отснятого хронометража и текстовые материалы о "Дау".

Смотрите трейлер к скандальному проекту "Дау": видео

Детали фильмов "Дау", которые вызвали скандал

Насилие над младенцами

В съемках принимали участие не только актеры, но и младенцы из детского дома. Об этом написала психолог Елена Самойленко в фейсбуке. Дети не могли отказаться от участия в съемках, поэтому это не только нарушает их права, но и может повлиять на психологическое состояние.

Поражало и бездушие самого процесса создания кинолент: младенцев, которые плакали, даже не пытались успокоить или оказать помощь. Кроме этого, детям подключали к голове электроды, проводя процедуру по выявлению эпилептических состояний.

Каст проекта "Дау" использовал детей-сирот с согласия их опекунов (это, как правило, один директор детдома для всех), чтобы снять в фильме, как детей раздевают, подключают к головам фиксирующие электроды, подвергают эмоциональному и психологическому насилию,

– отметила Елена Самойленко.

Одного из главных героев, по неофициальным данным, тоже взяли из детского дома. Мальчик пожил на время съемок "в семье", после чего его вернули назад в приют. Поэтому авторы проекта и не думали об эмоциональном или психологическом состоянии детей.

Детский омбудсмен Николай Кулеба заявил, что пока направил обращение в полицию. Полиция будет выяснять, кто дал разрешение на съемку младенцев в таком фильме и действительно ли они были из детских домов.



В фильмах "Дау" издевались над младенцами / Facebook / @ lena.samojlenko

Методы концлагеря и сцены сексуального насилия

Большинство сцен для фильме "Дау" создали в Харькове. Там обустроили 35 съемочных площадок, главным из которых называли "Институт". Там не только проходили съемки, но и жили все актеры. В город им разрешалось выходить ненадолго. По словам режиссера, благодаря такой "близости" в кадре главные герои играли убедительнее. Кроме этого, в киноленте драки или насилие – настоящие. Как убеждали актеры, камеры там ни выключались никогда.

В фильме есть и сцены сексуального насилия. В одной из частей "Дау" директор Института принуждает к сексу секретаршу, а работник госбезопасности насилует женщину.

Почему Россия запретила показ некоторых частей "Дау"

Как сообщает Газета.ru, из 13 частей проекта "Дау" к показу допустили 9. В объяснении цензоры заявили, что некоторые фильмы пропагандируют насилие и порнографию. Речь шла о "Наташе", "Новом человеке", "Норе Сын" и "Саше Валере". И в сети представят все киноленты.

Впоследствии режиссер Илья Хржановский заявлял, что сцены с обнаженными детьми и сексуальным насилием – это "часть художественного образа и кинематографического языка". Поэтому он просил пересмотреть запрет и позволить представить "Дау".

Актерский состав

Привлек внимание и актерский состав фильмов "Дау". Известно, что кастинги тщательно проводили представители Мосфильма, а в фильмах можно будет увидеть неизвестных актеров, которые только начинали свою карьеру. В частности, в "Дау" сыграли:

Теодор Курентзис – ученый греческого происхождения Лев Ландау

Радмила Щеголева – его жена Конкордия Дробанцева

Николай Воронов – сын супругов Игорь Ландау

Михаил Бродский – секретарь ЦК КПУ

Петр Листерман – корреспондент газеты "Правда"

Анатолий Васильев – академик Крупица, директор института

Мария Нафплиоту – Мария, любовница Дау

Максим Марцинкевич – комсорг

Дмитрий Каледин – математик

Также в киноленте можно увидеть известных украинских политиков и журналистов. В частности, в фильмах "Дау" сыграли Михаил Добкин, который превратился в первого секретаря Харьковского горкома КПУ, и Леонид Черновецкий. В то же время Нестор Шуфрич появился в скандальном фильме наркомом тяжелой промышленности, а Дмитрий Гордон – комбригом.



Михаил Добкин, Нестор Шуфрич, Дмитрий Гордон в фильме "Дау"

Дмитрий Гордон вспоминал съемки "Дау" в общении с журналистами, заявляя, что на съемочной площадке были люди, больные аутизмом.

Я говорю (авторам фильма, – LifeStyle 24): "Дайте мне сценарий". А сценария нет. Нас загримировали, привели в какой-то научно-исследовательский институт, посадили за большой круглый стол. Вокруг ходили какие-то люди – странные, очень странные. Мне позже объяснили, что эти люди больны аутизмом,

– рассказал Дмитрий Гордон.

Да и обычные актеры жаловались на решение режиссера Ильи Хржановского. Так, Радмила Щеголева потеряла работу на 7 лет из-за контракта "Дау". Согласно документу, она не могла сниматься в других фильмах до выхода проекта на экране. А поскольку работу Хржановского презентовали не сразу, актриса стала безработной. Кроме этого, один из мужчин утверждал, что его напоили, а потом он увидел эротические сцены с его участием.

В то же время в сети заметили сходство российского режиссера со знаменитым маньяком Андреем Чикатило, что тоже вызвало резонанс. Ведь методы работы Ильи Хржановского также напомнил пользователям инстаграма безжалостного человека, чье имя заставляет стынуть кровь.



Режиссера "Дау" сравнили с Чикотило / Обозреватель