Даутцен Крус – 34 года! Пятерка самых привлекательных образов супермодели

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Модель Даутцен Крус
Модель Даутцен Крус / www.gettyimages.com

Сегодня, 23 января, именинницей является нидерландская супермод эль и экс-ангел Victoria's Secret Даутцен Крус. Она празднует 34-летие.

По случаю этой даты LifeStyle 24 подобрал топ-5 самых привлекательных образов звезды глянца и рекламных кампаний, которыми красавица совсем недавно порадовала своих поклонников в сети Instagram.

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Даутцен Крус – не единственная из манекенщиц мирового уровня, кто в модельный бизнес попала самостоятельно – без помощи скаутов крупных агентств или фотографов. Окончив школу, девушка прислала несколько своих фотографий в амстердамское агентство "Paparazzi". Красоту скандинавки сразу заметили и уже через некоторое время она появлялась в рекламе Gucci, Dolce&Gabbana, Valentino, Versace, Bottega Veneta и Escada. А с 2008 по 2014 годы участвовала в показе нижнего белья Victoria's Secret, закрепив за собой звание одного из самых красивых "ангелов" подиума.

Сегодня Даутцен Крус является лицом косметической марки "L'Oréal", бренда нижней одежды "Hunkemöller" и нарядов "Repeat Cashmere". Модель не прекращает сотрудничество с глянцевыми журналами, в частности "Vogue", для обложки которого в 2013 году снялась девять раз.

Поэтому предлагаем оценить образы, в которых голландская красавица предстала перед камерами фотографов за последние полгода и поделилась ими в своем Instagram.

1. Даутцен Крус для "Wall Street Journal". Фотографы – Inez and Vinoodh.

Даутцен Крус
Даутцен Крус / Instagram / @doutzen

2. Нидерландская модель позирует на обложке испанского журнала "Telva". Романтический и легкий образ создали средства от "L'Oréal". Фотограф – Jonathan Segade.

Даутцен Крус
Даутцен Крус / Instagram / @doutzen

3. Самый сексуальный образ нашей подборки – супермодель в прозрачном кружевном боди от нидерландского бренда "Hunkemöller".

Даутцен Крус
Даутцен Крус / Instagram / @doutzen

4. Для этого фото Даутцен оделась в наряд от швейцарского бренда "Repeat Cashmere".

Даутцен Крус
Даутцен Крус / Instagram / @doutzen

5. Одна из самых свежих фотографий – для украинского "Vogue". Фотограф – Chris Colls.

Даутцен Крус
Даутцен Крус / Instagram / @doutzen

А какой из образов нидерландской модели больше всего нравится вам? Делитесь с нами в комментариях.

Автор: Юлия Девда
Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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