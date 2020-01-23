Даутцен Крус – 35! Секреты красоты нидерландской супермодели

Кажется, что красота этой женщины с каждым годом только расцветает. Заслугой неувядающего вида блондинки с голубыми глазами, сияющей кожей и мускулистой фигурой является, пожалуй, не только хорошая генетика. Бывший "ангел" Victoria's Secret, нидерландка Даутцен Крус упорно работает над тем, чтобы в свои 35 выглядеть на десяток лет меньше.

По случаю дня рождения одной из самых привлекательных моделей мира LifeStyle 24 предлагает читателям узнать, каких секретов придерживается именинница, чтобы до сих пор радовать своими формами и румянцем как дизайнеров с фотографами, так и преданную, более чем шестимиллионную аудиторию в Instagram.

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Адептка здорового питания

В семье, на кухонном столе всегда лежат продукты с собственного огорода, тяжело приучаться к "запретным плодам" индустрии быстрого питания. А когда еще кто-то из членов семьи диетолог, то шансов проводить время в местных забегаловках нет вообще. Так было и с нидерландским семейством Крус, которое выращивало на грядках возле дома в Остермере овощи, фрукты и зелень. "Моя мама-диетолог действительно дала мне здоровую пищу. Все было свежим, прямо из нашего сада", – рассказывала Даутцен Крус в одном из интервью.

Салат из свежих цуккини, помидоров и зелени:

Такой рацион наша именинница решила "прихватить" и в модельную карьеру. Поэтому сейчас каждое ее утро начинается с микса апельсинового, грейпфрутового и лимонного фрешей, куда она добавляет ростки пшеницы. "Такое пью я, мой муж и сын. Оно квасное, поэтому смакует не очень. Но закидываю в блендер эти компоненты, потому как знаю, что это здорово", – говорит она. Дополняет такой прием пищи завтрак из яйца, авокадо, пророщенной зелени. На обед певица ест в основном салат, а ужинает овощами с рыбой или курятиной. Перекусом между ними служит смесь из орехов, ни в коем случае сэндвичи, батончики или пирожки!

Даутцен Крус подтверждает это не только фотографиями полезных блюд в своих сетевых аккаунтах. Недавно красавица поделилась со своими подписчиками видео, на котором рассказывает о своей ежедневной еде, а заодно и готовит ее. На кадрах – не только выше описанные блюда. Так что смотрите!

Кулинарные секреты Даутцен Крус: видео

Спорт с самого детства

Мускулистое тело и румянец на щеках у Даутцен Крус был всегда. Дело в том, что в городке, где жила будущая покорительница подиумов, не было автобусов! Поэтому за транспорт всему семейству служили велосипеды, которые и поддерживали тонус тела. "Еще далеко до того, как стала моделью, я ежедневно проезжала 25 километров на двухколесном – от дома до школы и наоборот", – вспоминала она в одном из разговоров.

Уже после переезда в Нью-Йорк к велопрогулкам Крус добавила бокс и прыжки на скакалке. А после рождения сына начала заниматься балетом. Ее тренером стала Мэри Хелен Бауэрс – та самая, которая обучала этому искусству актрису Натали Портман для съемок в "Черном лебеде". "Этот "спорт" делает тебя высокой и стройной, твое тело становится подтянутым, а не слишком громоздким или мускулистым", – делится красавица.



Наша именинница еще занимается балетом / Miami Wakeboard Cable Complex

Базовый уход за телом

В этом плане Даутцен Крус – минималистка. Макияж она считает дополнительным грузом на лице и "фантазией, которой не суждено сбыться". Поэтому ее ежедневная бьюти-рутина – это утренний душ, увлажняющее средство для лица, изредка кислородные маски, а также витамин Е. "После этого я использую только тушь и блеск для губ. Кстати, один из эффектных приемов, который помогает выглядеть великолепно, мне подсказала визажист Лючия Пьерони. Это подкручивание ресниц разогретыми щипцами, они становятся вьющимися и заметными", – делится секретами красоты наша именинница.

Одна из визитных карточек бывшего "ангела" Victoria's Secret – пышные волосы цвета пшеницы. Оказывается, для их блеска достаточно простого приема – наносить на кончики кокосовое масло.



Даутцен Крус ухаживает за лицом и телом минималистично, но эффективно / Pinterest

Instagram-подтверждение

Где же, как не в популярной соцсети разгуляться знаменитым моделям, демонстрируя свои прелести и ежедневную рутину. Даутцен Крус не стала исключением – она минимум дважды в неделю радует больше шести миллионов фанатов то фотографиями со съемочных площадок, то показывая свой отдых. Есть в арсенале именинницы и фото, любоваться которыми можно очень долго. Мы подобрали самые яркие образы нидерландки за последние три месяца и предлагаем вам их оценить:

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