Давай украдем: Оля Полякова рассказала, как и за что ее "поймали на горячем"

Королева украинской сцены довольно часто рассказывает фолловерам курьезные инциденты из своего прошлого. Так, Оля Полякова не стала скрывать, что неоднократно воровала в детстве. Первой ее кражей был заварной крем в универсаме. Тогда ее "поймали на горячем", а скандал выясняли в школе.

Откровенное признание певица сделала в личном инстаграм-шоу, которое основала на карантине. Звездный танцор Влад Яма поставил Оле Поляковой провокационный вопрос, на который она дала обширный откровенный ответ.

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Исполнительница отметила, что она неоднократно брала чужое ради детских развлечений и сейчас не чувствует за это никаких угрызений совести. Она вспомнила свою первую кражу – заварной крем в универсаме, на которую ее подтолкнула подруга. Девушке удалось взять крем и остаться незамеченной, а вот Полякову "поймали на горячем". Сейчас звезда считает эту ситуацию забавной, а школьницей не на шутку боялась скандала и огласки.

Моя мама работала врачом в школе у ​​меня, и когда меня поймали, то начали связываться со школой, делать этот скандал. Я помню, так умоляла эту тетушку в универсаме, чтобы она не говорила, потому что если скажут в школе, что дочь врача украла заварной крем! Если бы бриллианты или шубу маме,

– отметила Оля Полякова.

Она также вспомнила, что в детстве вместе с друзьями воровала тюльпаны с клумбы, яблоки в садах, за что их догонял охранник и стрелял солью. Кроме того, Оля Полякова пошутила, что высокий уровень ее краж – чужие мужчины.

Смотрите откровенное признание Поляковой о кражах на 27 минуте видео.