David Axelrod изменил свой образ и номер для Евровидения-2020 всего за 2 дня: фото и видео

Певец David Axelrod решил прислушаться к советам судей Национального отбора Евровидения-2020 и изменить образ. Поэтому уже в финале он презентовал новую постановку и имидж.

На сцену Нацотбора Евровидения-2020 David Axelrod вышел в накидке и с заплетенными волосами, что Сергею Притуле напомнила образ Джона Сноу из сериала "Игра престолов". Ведущий пошутил, что так артист увеличивает аудиторию своих поклонниц. На это обратил внимание и судья шоу Виталий Дроздов.

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"Очень удачное решение – изменить вашу прическу, сменить костюм. Потому что на прошлой неделе вы были привлекательны только тем, кто любит old school, музыку в стиле 80-х. Сегодня вы добавили к ним более современную аудиторию. Не только потому что "Игра престолов", потому что в принципе это выглядит прекрасно", – отметил Виталий Дроздов.

Выступление David Axelrod поразило и Тину Кароль, которая добавила, что это большая работа всей команды – изменить образ артиста всего за 2 дня. Артистка добавила, что вышла бы за него замуж, чем вызвала улыбки в зале.

Смотрите выступление David Axelrod в финале Нацотбора Евровидения-2020: видео

Во втором полуфинале, который прошел 15 февраля, David Axelrod показал кардинально другое выступление. Артист предстал в черном костюме и с распущенными волосами, воплотив образ демона. А вот его бэк-вокалистки исполняли свои партии с большими крыльями ангелов. Такой образ раскритиковали судьи Нацотбора, которые посоветовали David Axelrod изменить привычный имидж и выйти из своей зоны комфорта.