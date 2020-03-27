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Давно я так много не разговаривала по телефону, – Ольга Фреймут рассказала о своем карантине

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Телеведущая Ольга Фреймут, как и все украинцы, продолжает оставаться на карантине из-за пандемии коронавируса. В сети она поделилась, чем занимается в самоизоляции.

В инстаграм-сторис Ольга Фреймут показала поклонникам, как наводит порядок среди детских книг. А уже в статье, опубликованной 26 марта, призналась, что много времени тратит на разговоры с родственниками.

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"Давно я так много и долго не разговаривала по телефону... Утренний звонок бабушке и деду. Бабушка обеспокоена судьбой мира, рассказывает, что впервые за всю жизнь не может пойти в церковь на Крестный путь... У бабушки Юлии сегодня день рождения, к слову, она по привычке галицкой хозяйки накрыла на стол, но никто из нас не смог приехать (тоже впервые)", – поделилась Ольга Фреймут.

Также телезвезда добавила, что не забывает звонить и маме. По словам Ольги Фреймут, родственница продолжает заботиться об одинокой женщине, которая живет по соседству. Поэтому и во время карантина посещает ее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Кроме этого, Ольга Фреймут не скрывает, что переживает за людей, которые заболели коронавирусом.

"После чтения новостей сердце переполнено любовью и тревогой за совсем чужих людей, которые вдруг становятся родными. Беречь друг друга. Теплые приветствия и пожелания вашим семьям от моей семьи", – отметила она, добавив совместное фото с мужем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Сейчас в Украине подтверждено 218 случаев заболевания Covid-19. Количество больных возрастной группы от 18 до 40 лет составляет 50%. Из-за пандемии коронавируса Кабинет Министров решил продлить карантин до 24 апреля. Людей просят не покидать дома и самоизолироваться на это время.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Карантин в Украине 2020 Ольга Фреймут
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