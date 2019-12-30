Даже через боль и страх иду вперед, – Sonya Kаy рассказала о творчестве и предстоящей свадьбе

Самобытная и оригинальная, харизматичная и талантливая – такой украинцы могут знать популярную певицу Sonya Kаy. Журналисты LifeStyle 24 встретились со звездой накануне Нового года и выведали немало секретов о ее творчестве и личной жизни. Какие тайны удалось раскрыть – читайте в эксклюзивном интервью.

Чуть ли не в каждом интервью журналисты интересуются Вашими отношениями со звездной тетей Софией Ротару. Как Вы относитесь к этому?

Честно говоря, уже хотелось бы, чтобы меня воспринимали как личность, поскольку я делаю совсем другую музыку. У нас течет одна кровь, но мы совсем другие люди. Я очень ее уважаю. Она является для меня эталоном, ведь очень много сделала для украинской музыки. Я ее очень люблю, но хочу, чтобы меня называли Sonya Kаy, а не племянницей Ротару.

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Я очень много работаю со своей командой, и мы делаем все, чтобы нас воспринимали как отдельный сольный проект Sonya Kаy.

Ни для кого не секрет, что Вы происходите из творческой семьи. Ваш отец был художественным руководителем ансамбля "Черемош", а мама – одной из вокалисток коллектива. О какой профессии Вы мечтали в детстве? Хотели стать также артисткой?

Я в жизни не могла подумать, что буду петь. Вообще! У меня этого даже в мыслях не было (смеется). Я 7 лет занималась танцами, поэтому мама думала, что я стану балериной. Но не сложилось.

Я получила в Великобритании образование магистра дизайнера интерьеров. Но решила, что все это не мое, решила петь. Чтобы потом не было поздно, захотела делать то, что мое, что я хочу делать. Тем более, мне уже скоро 30, поэтому хорошо, что я начала этим раньше заниматься.

Что заставило Вас принять такое судьбоносное решение? Было какое-то переломное событие, которое помогло Вам определиться?

На самом деле, когда я приезжала в Украину, записывала каверы на англоязычные песни. Это было мое хобби. Решила с мамой сделать сюрприз для отца на день рождения. Я была в Великобритании, мама – в Украине, но мы все же записали перепев песни Anastasia, правда, не помню, какую именно композицию. Мама включила, у папы потекла слеза и он сказал: "Соня, надо что-то с этим делать" (смеется). И я все таки начала делать.

Я счастлива, потому что это для меня был такой толчок, который дал мне уверенность в своих силах. Конечно, было много людей, которые говорили: "Зачем тебе это нужно? Делай что-то другое! Это не твое". Тогда я подумала: "Тьфу на них всех", и сделала то, что я хочу.

Не жалеете ли, что выбрали именно вокальную карьеру?

Нет, абсолютно не жалею. Я счастлива, что выучила английский язык, что у меня есть диплом, завершила обучение в университете. Но если бы я всю жизнь разрабатывала дизайн интерьеров, то также всю жизнь жалела бы, что не начала петь.

В сети есть информация, что Вам удалось пообщаться с британской певицей Дуа Липой. Это произошло во время Вашего обучения в Великобритании?

Нет, я сотрудничала с маркой "Ягуар", и как представитель фирмы поехала еще с одной девочкой в ​​Амстердам. Там был концерт Дуа Липы, которая тоже работала с брендом. С каждой страны ехали по 1-2 человека.

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После мероприятия у нас была вечеринка. Дуа Липа тоже там была. И это выглядело примерно так: "Привет. Я Соня, тоже пою", и все. У меня очень билось сердце, я никогда не могла бы подумать, что хотя бы поздороваюсь с Дуа Липой. Она, по-моему, делает очень качественный контент, очень хорошо поет, и когда выходит на сцену, то работает безупречно. Поэтому мне посчастливилось быть среди таких людей, общаться с ними, и, дай Бог, будет что-то еще лучше.

Почувствовали ли тогда, что Вы звезда? Ведь были наравне с Дуа Липой на этом мероприятии.

Нет, мне просто было очень приятно, что из всех артистов выбрали именно меня.

У Вас есть много успешных клипов и сольный альбом. Какая из песен Вас больше всего вдохновляет, или является очень особенной?

Все работы для меня действительно особенные. Но "Зоряний Саундтрек", пожалуй, стал большим толчком и прорывом в моей карьере. До того нам говорили, что мы неформат, что я пою непонятно, что это какая-то полячка поет на украинском с акцентом (смеется). Мы это сделали специально. В один момент я сказала, что хочу именно так петь. Песня имела большой успех: заняла первое место в iTunes и первые ступени в хит-парадах. Мы идем дальше, экспериментируем и хотим делать что-то новое.

Смотрите клип Sonya Kаy к песне "Зоряний Саундтрек": видео

Недавно у Вас вышел новый клип к песне "Ходимо". Для этих съемок вы даже перекрыли половину Киева, из-за чего впоследствии извинились...

Мне даже люди писали в инстаграме: "Что же ты делаешь? Мы не можем на работу попасть". Другие писали, что видели свой дом в клипе. Многие сигналили, но помидорами не забрасывали (смеется). Все обошлось, люди очень лояльно отнеслись к этому, поэтому я благодарна и еще раз извиняюсь за пробки.

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На одной из съемок клипа ("Слухай моє серце") Вы едва не погибли. Есть ли какое-то табу с тех пор? На что Вы бы точно не согласились для ролика?

Нет, такого нет.

То есть Вы готовы на любые эксперименты?

На съемках клипа у меня впервые была паническая атака. Я никогда не понимала и не знала, что это такое. Это была зима, холодное помещение, большая студия, которую пытались обогреть, но ничего у них не получилось. Бассейн и краска. Мне нужно было нырнуть с головой, а я в принципе боюсь воды и никогда не ныряю, потому что мне сразу кажется, что задыхаюсь. И тут я начинаю заходить в воду, а температура была, как в проруби. Я вся, кроме головы, туда залезла. И даже не сказала, что стоп, больше не могу.

Даже через боль и страх иду вперед и никогда не жалуюсь. И тут я просто не смогла, у меня онемело тело. Меня просто вытащили оттуда, я рыдала, когда меня люди растирали. Но я думаю, что это все стоило того, потому что клип на самом деле вышел эффектный и запоминающимся.

Мне кажется, я не знала, что делаю. Но это шоу-бизнес, это тоже работа и ты должен приложить усилия, чтобы все получилось на 100%.

Смотрите клип Sonya Kаy к песне "Слухай моє серце": видео

Много треков в Вашем творчестве – о любви. Посвящаете ли Вы песни своему жениху – загадочному хоккеисту?

Следующая песня, которую мы будем выпускать в 2020 году, будет посвящена именно ему. Когда я записывала трек, он был рядом. В принципе, я все песни пою с эмоциями и стараюсь ставить образы, чтобы слушатель вспомнил истории из собственной жизни во время прослушивания.

Когда я записывала эту песню, всю себя отдала, тем более, он сидел напротив.

В день, когда мы создавали клип "Ходимо", отсняли lyric-видео для этой песни. К концу дня я была настолько уставшая и истощенная, еще эта песня, такая лирическая, но с эмоциями, душевная, у меня начались литься слезы. Это было от счастья.

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Любовь – это прекрасно! Я очень долго ждала именно этого человека. Много всего было в жизни, но я верю в судьбу и знаю, что это действительно моя судьба.

Как Вы познакомились? Ведь Вы – представительница шоу-бизнеса, он – спортсмен. Кажется, есть не много мест, где могут столкнуться такие люди.

Он был в Киеве, у него была запланирована игра. Пригласил меня на матч, а когда я пришла, сказал: "Все, мы будем встречаться". Я ответила: "Хорошо" (смеется).

Он на три года меня младше, как и отец от мамы. Покорил он меня всем: добротой, отношением, о котором я всегда мечтала, и самое главное, что он поддерживает то, что я делаю. Я также болею за него.

Раньше я тоже занималась хоккеем, но на траве. Тоже была в команде в Великобритании. Немного похвастаюсь: когда-то получила награду как лучший игрок года. Пожалуй, еще это нас очень сблизило.

Вы уже начали подготовку к свадьбе. Какая для Вас идеальная церемония?

Идеальная свадьба для меня – это только родственники вокруг. Я считаю, что это очень душевный праздник, который должен быть только для вас двоих. Поэтому хочу, чтобы были только близкие люди, а не десятки тех, кого не знаю, и развлекать их на свадьбе я не собираюсь (смеется).

Хочу, чтобы мне этот день запомнился на всю жизнь. Пусть рядом будут родные, кого я знаю, люблю, уважаю – для меня это идеально.

Платье невесты уже начали искать?

Ну, конечно (смеется). Я уже пересмотрела все сайты, каталоги, магазины, и уже скоро буду выбирать. Не дождусь, когда буду это делать.

Всего через день еще один особый праздник – Новый год. Где Вы будете встречать 2020-й?

Для меня обязательным является встреча Нового года с семьей, с родственниками. На этот раз я проведу этот праздник с родителями, мама уже готовит много вкусностей, уже все купила и ждет меня с женихом. Нас будет четверо. Хочу встретить 2020-й именно с родными людьми, а с друзьями могу увидеться и в другой день.

Родителей, к сожалению, я вижу довольно редко. Я постоянно работаю, у меня много переездов. А уже вечером, 1 января, мы будем уезжать от них. Поэтому те несколько дней станут своеобразным подарком для меня.

Это будет первая встреча родителей с Вашим избранником?

Нет, они уже знакомы достаточно давно, ведь мы полтора года вместе. Родители его просто обожают. Не знаю, что должно произойти, чтобы им не понравился парень, которого я выбрала, тем более, мой жених. Они счастливы, что я выхожу замуж, потому что сколько же можно ждать (смеется).

Мне уже скоро 30 лет. Я хочу свою семью, своих детей. Когда я вообще вижу детей, то меня нет, могу быть бесплатной няней.

Какие были самые счастливые моменты 2019-го и чего ожидаете в Новом году?

Записи новых песен, знакомства с новыми людьми, самообучение, потому что считаю, что человек всегда должен развиваться. Если думать, что ты всего достиг, то никакого прогресса не будет.

Очень хочется сделать свою выставку. Я рисую, когда есть свободное время. Надеюсь, у меня будет еще 10 картин и я скажу, что уже пора их выставлять. Это мое хобби, которое расслабляет, как медитация. Поэтому в ближайшее время надеюсь, что устрою выставку.