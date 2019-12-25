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Даже не пил воды: звезда "Ведьмака" Генри Кавилл рассказал о жесткой диете перед съемками

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Генри Кавилл в роли Ведьмака / IMDb

Испокон веков сложилось такое впечатление, что магические персонажи, в частности, колдуны, вампиры и другие им подобные существа должны быть в отличной физической форме. Творцы сериала "Ведьмак" придерживались таких же взглядов в создании ленты, поэтому главному герою пришлось пройти хорошую подготовку к съемкам.

36-летний Генри Кавилл стал гостем программы Грэма Нортона, видео которой появилось на видеохостинге YouTube. Во время разговора с ведущим английский актер заговорил о съемках сериала "Ведьмак", разговоры о котором не стихают после премьеры на Netflix.

Кстати, Создатель "Ведьмака" резко ответила на критику сериала

По словам Кавилла, задолго до съемочного процесса ему пришлось пройти через жесткое ограничение в еде и так называемую "сушку", после которой мышцы тела стали еще более заметными. Ведь у его персонажа Геральта было немало сцен, где ему пришлось обнажить свой торс.

Диеты – это сложно, потому что ты голоден, но когда ты лишаешь себя еще и воды на трое суток, то в последний день ты начинаешь слышать ее запах вблизи,
– признался Генри Кавилл.

После этого актер добавил, что в первый день "сушки" ему было разрешено выпить полтора литра воды, на следующий – пол-литра, а на третий он остался вообще без жидкости.

Генрі Кавілл
Генри Кавилл в "Ведьмаке" / скриншот из видеоролика

Интервью с Генри Кавиллом: смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Netflix Сериал "Ведьмак"
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