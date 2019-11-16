DC экранизирует комикс про антигероя "Черный Адам": кто сыграет главную роль

В Голливуде готовятся к съемкам фильма "Черный Адам" (Black Adam). За его создание взялись компании Warner Bros. и DC, а главную роль в супергеройской киноленте отдали талантливому Дуэйну Джонсону.

Об этом актер рассказал поклонникам на официальной инстаграм-странице. По словам Дуэйна Джонсона, старт съемок запланирован на март 2020 года. Режиссером фильма "Черный Адам" выступит Жауме Кольет-Серра, наиболее известный по фильмам "Неизвестный" и "Пассажир". Киноманы увидят новинку не скоро, ведь ее релиз запланирован на зиму 2021 года.

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Сам Дуэйн Джонсон вспомнил, что в детстве мечтал быть супергероем. Как и многих американцев, его вдохновляли подвиги Супермена. Однако теперь он с удовольствием признался, что присоединился к DC и сыграет антигероя Черного Адама.

"Как и многие другие дети, я мечтал стать супергероем. С суперспособностями хотел бороться за честность и защищать людей... Через несколько лет я понял, что не могу стать таким супергероем, как Супермен. Я был очень непослушным, слишком буйным, постоянно сопротивлялся традиционным правилам и законам... Моя супергеройская мечта сбылась. Для меня огромная честь присоединиться к вселенной DC и невероятное удовольствие стать Черным Адамом", – рассказал Дуэйн Джонсон.

Кроме этого, актер добавил, что его герой получил магию и силы, равные Супермену, но разница между ними в том, что Черный Адам не зависит от каких-либо правил.

Эта роль не похожа на все, что я играл раньше, и я очень благодарен, что мы переживем это путешествие вместе,

– добавил Дуэйн Джонсон.

Что известно о Черном Адаме?Впервые этот антигерой появился в комиксах в 1945 году. Впоследствии образ Черного Адама раскрыли полноценно, издав отдельное издание в 1970-ых. История хорошего антигероя получила большую популярность в мире, поэтому представители DC решили создать отдельный фильм об этом персонаже.



Интересно, что изначально Черный Адам представал перед поклонниками комиксов как древнеегипетский предшественник Шазама. Впоследствии авторы изобразили его как героя, который стремится любой ценой очистить свое имя. В то же время Черный Адам не считает себя супергероем, хотя и имеет огромную силу, молниеносную скорость и высокий интеллект. Да и обычным вором его назвать сложно. Следовательно киноманы в ожидании, каким же предстанет Черный Адам в исполнении Дуэйна Джонсона.