Де Ниро подал в суд на работницу, посмотревшую 55 серий "Друзей" за 4 рабочих дня: детали

823 Читати новину українською
Роберт де Ниро
Роберт де Ниро / www.independent.co.uk

Компания известного голливудского актера Роберта де Ниро судиться с бывшей сотрудницей за то, что в рабочее время она смотрела сериалы, а также тратила корпоративные средства. За четыре рабочих дня экс-сотрудница посмотрела 2 сезона "Друзей", а в целом потратила 50 тысяч долларов из кармана компании.

О том, что компания Роберта де Ниро Canal Productions подала в суд на Чейз Робинсон (Chase Robinson) сообщает издание Variety. Как отмечается в источнике, представители организации требуют компенсацию в размере 6 миллионов долларов.

Читайте также: Джейсон Момоа отказался играть главную роль в продолжении "Аквамена" из-за протестов

Согласно документам, которые истцы предоставили в суде, Чейз Робинсон была принята на работу в 2008 году, а уже через несколько лет ей удалось стать вице-президентом компании Canal Productions в отделе производства и финансов. Похоже, быстрый карьерный рост побудил женщину к злоупотреблению своей должностью.

Представители компании утверждают, что со временем Чейз Робинсон стала редко появляться на рабочем месте, а когда приходила – смотрела сериалы на сервисе Netflix. Компания предоставила данные, которые указывают, что за 4 рабочих дня она пересмотрела 55 эпизодов сериала "Друзья". А также позволяла себе заказывать обеды в дорогих сетях ресторанов за корпоративный счет.

В марте 2019 года Чейз Робинсон пересмотрела 20 серий шоу "Замедленное развитие" и 10 эпизодов программы "Шиттс Крик". В апреле она уволилась, заявив, что покидает компанию на фоне "растущих опасений корпоративного саботажа". По состоянию на апрель годовой оклад работницы компании Роберта де Ниро составлял 300 тысяч долларов, а сама она назвала их обвинения смешными.

В судебном иске отмечается, что за весь период сотрудничества женщина потратила около 12,6 тысячи долларов в ресторане Paola's, 8,9 тысячи долларов в сети Dean and Deluca и Whole Foods, а также 32 тысячи долларов на такси, в частности Uber.

blog_ava
Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа, – источник
сегодня
1526
Теги: Новости LifeStyle Голливуд LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
сегодня 12:32 Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
Наталя Сколоздра 187
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
20 августа 13:26 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
342
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
19 августа 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 994
Безопасный отпуск: что не стоит делать за границей
19 августа 12:25 Безопасный отпуск: что не стоит делать за границей
186
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
19 августа 10:31 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 1214
Новости
Больше новостей
Залиште відгук