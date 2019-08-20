Де Ниро подал в суд на работницу, посмотревшую 55 серий "Друзей" за 4 рабочих дня: детали

Компания известного голливудского актера Роберта де Ниро судиться с бывшей сотрудницей за то, что в рабочее время она смотрела сериалы, а также тратила корпоративные средства. За четыре рабочих дня экс-сотрудница посмотрела 2 сезона "Друзей", а в целом потратила 50 тысяч долларов из кармана компании.

О том, что компания Роберта де Ниро Canal Productions подала в суд на Чейз Робинсон (Chase Robinson) сообщает издание Variety. Как отмечается в источнике, представители организации требуют компенсацию в размере 6 миллионов долларов.

Читайте также: Джейсон Момоа отказался играть главную роль в продолжении "Аквамена" из-за протестов

Согласно документам, которые истцы предоставили в суде, Чейз Робинсон была принята на работу в 2008 году, а уже через несколько лет ей удалось стать вице-президентом компании Canal Productions в отделе производства и финансов. Похоже, быстрый карьерный рост побудил женщину к злоупотреблению своей должностью.

Представители компании утверждают, что со временем Чейз Робинсон стала редко появляться на рабочем месте, а когда приходила – смотрела сериалы на сервисе Netflix. Компания предоставила данные, которые указывают, что за 4 рабочих дня она пересмотрела 55 эпизодов сериала "Друзья". А также позволяла себе заказывать обеды в дорогих сетях ресторанов за корпоративный счет.

В марте 2019 года Чейз Робинсон пересмотрела 20 серий шоу "Замедленное развитие" и 10 эпизодов программы "Шиттс Крик". В апреле она уволилась, заявив, что покидает компанию на фоне "растущих опасений корпоративного саботажа". По состоянию на апрель годовой оклад работницы компании Роберта де Ниро составлял 300 тысяч долларов, а сама она назвала их обвинения смешными.

В судебном иске отмечается, что за весь период сотрудничества женщина потратила около 12,6 тысячи долларов в ресторане Paola's, 8,9 тысячи долларов в сети Dean and Deluca и Whole Foods, а также 32 тысячи долларов на такси, в частности Uber.