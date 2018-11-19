Дедушка Уэльский: принц Чарльз с маленьким Луи на руках украсил обложку журнала

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Принц Чарльз и Луи
Принц Чарльз и Луи / www.instagram.com/thestmagazine

В среду, 14 ноября, герцогу Уэльскому принцу Чарльзу исполнилось 70 лет. А на днях он появился на обложке популярного журнала The Sunday Times.

Королевская семья снялась в совместной фотосессии накануне дня рождения принца Чарльза, а первые фотографии появились в сети 10 ноября.

Фотографом британских монархов стал Крис Джексон. По его словам, ему было очень приятно, когда получил приглашение снять официальные портреты принца Уэльского, в окружении его семьи для празднования важного события – своего 70-летия.

Также было очень по-особенному захватить такой неформальный и расслабленный семейный портрет этого радостного дня,
– отметил Крис.

В фотосессии снялись три поколения королевской семьи: принц Чарльз вместе со своей супругой Камиллой Паркер Боулз, принц Уильям с Кейт Миддлтон и их детьми и супруги принц Гарри и Меган Маркл.

Обложку журнала The Sunday Times украсило наиболее трогательное фото. 70-летний принц Чарльз держит на руках 6-месячного внука принца Луи – третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

принц чарльз луї
Королевская семья​ для The Sunday Times

принц чальз кейт міддлтон луї
Королевская семья​ для The Sunday Times

Королевская семья​ для The Sunday Times

Теги: Королівська сім'я Кейт Миддлтон Великобритания LifeStyle
Источник: Lifestyle
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