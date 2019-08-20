Дедушке – 102 года, а внучке – полтора: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс показали большую семью

Одно из самых популярных звездных семейств после путешествий по многим странам решило навестить своих близких. Так, в сети появились семейные снимки Майкла Дугласа со своими родителями, а также с крохотной внучкой.

Встреча огромного семейства состоялась в поместье Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс в Беверли Хиллз. Первыми фотографиями с семейного застолья поделился старший сын актера Кэмерон Дуглас на своей странице в Instagram.

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На снимке, которым поделился 40-летний сын Майкла Дугласа, встали четыре поколения: дедушка известного актера Кирк Дуглас, которому 102 года, а также его 100-летняя жена Энн Байденс. Также в семейное фото попала полуторагодовалая дочь Кэмерона Дугласа, внука Майкла, Луа Иззе.



Майкл Дуглас с семей / Instagram / @cameronmorrelldouglas