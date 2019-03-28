Дегустация реальности: как абсурд интегрируется в жизнь в коллажах польского дизайнера

Польский дизайнер Вероника Гесицка любит проводить различные эксперименты с реальностью – ловить забавные совпадения, доводить ситуации до абсурда, изменять конфигурацию начальных смыслов событий.

Ее сюрреалистические коллажи порой вызывают отвращение, порой – страх, но интерес неизменно влечет зрителей за собой.

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"Я стараюсь нивелировать разницу между оригинальным кадром и моей модификацией настолько, насколько это возможно, и одновременно создаю совершенно новую историю", – говорит Гесицка.



Фото Вероники Гесицкой

Художница заинтересована в том, как работает наша память, какие объяснения нам предлагают научные и псевдонаучные теории. Важной частью ее творчества является работа с архивными материалами из разных источников – от фото, найденных в интернете, до полицейских дел и старых газетных вырезок.



Фото Вероники Гесицкой



Фото Вероники Гесицкой

Сюрреалистические работы Вероники Гесицкой: смотрите фото