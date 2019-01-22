Действительно ли Сара Джессика Паркер вернется в "Секс в большом городе": новое видео от звезды

Знаменитая американская актриса Сара Джессика Паркер несколько дней назад очень заинтриговала своих поклонников новым видео. На нем она примерила образ всем известной героини Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе", чем спровоцировала слухи о возвращении ленты. Но действительно ли это так?

Как оказалось, это была всего лишь реклама для алкогольной марки Stella Artois, которая очень разочаровала фанатов культового сериала. Увидев впервые Сару в присущем Керри Брэдшоу романтическом образе несколько дней назад, пользователи надеялись услышать подтверждение слухов о выходе третьей части фильма "Секс в большом городе".

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Некоторые поклонники в сети Instagram даже возмутились, считая такой "трюк" со съемкой Сары Джессики Паркер в Нью-Йорке с музыкальным сопровождением сериала несправедливым и обманчивым.



Сара Джессики Паркер в рекламе Stella Artois / Instagram / @harpersbazaarukraine

"Просмотр любимого персонажа. Коротко и с поворотом. Потому что, благодаря Stella Artois, когда вы меняете обычное, вы можете делать это хорошо", – говорится в подписи к видео.

Стоит добавить, что первые две части фильма были выпущены через несколько лет после 6 сезонов сериала. Первый фильм – в 2008 году и второй – в 2010.

Напомним, что в первом видеоролике Сара Джессика Паркер гуляет по городу-миллионнику в ярком образе и как будто намекает на продолжение долгожданной ленты: "Моя старая подруга. Она ненадолго возвращается. Партнерство с крупным брендом и поддержка дела, о котором мы все заботимся. Дальше – больше". Хоть в конце ролика появилась надпись #PourItForward, которая относится к благотворительной компании Water.org, читатели все же хотели верить, что видео связано с выходом фильма.