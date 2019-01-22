Действительно ли Сара Джессика Паркер вернется в "Секс в большом городе": новое видео от звезды

10 Читати новину українською
Сара Джессика Паркер в рекламе Stella Artois
Сара Джессика Паркер в рекламе Stella Artois / Instagram / @harpersbazaarukraine

Знаменитая американская актриса Сара Джессика Паркер несколько дней назад очень заинтриговала своих поклонников новым видео. На нем она примерила образ всем известной героини Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе", чем спровоцировала слухи о возвращении ленты. Но действительно ли это так?

Как оказалось, это была всего лишь реклама для алкогольной марки Stella Artois, которая очень разочаровала фанатов культового сериала. Увидев впервые Сару в присущем Керри Брэдшоу романтическом образе несколько дней назад, пользователи надеялись услышать подтверждение слухов о выходе третьей части фильма "Секс в большом городе".

Читайте также: В красной юбке и фиолетовых колготках: Сара Джессика Паркер примерила яркий образ – фото

Некоторые поклонники в сети Instagram даже возмутились, считая такой "трюк" со съемкой Сары Джессики Паркер в Нью-Йорке с музыкальным сопровождением сериала несправедливым и обманчивым.

Сара Джесіки Паркер
Сара Джессики Паркер в рекламе Stella Artois / Instagram / @harpersbazaarukraine

"Просмотр любимого персонажа. Коротко и с поворотом. Потому что, благодаря Stella Artois, когда вы меняете обычное, вы можете делать это хорошо", – говорится в подписи к видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker)

 

Стоит добавить, что первые две части фильма были выпущены через несколько лет после 6 сезонов сериала. Первый фильм – в 2008 году и второй – в 2010.

Напомним, что в первом видеоролике Сара Джессика Паркер гуляет по городу-миллионнику в ярком образе и как будто намекает на продолжение долгожданной ленты: "Моя старая подруга. Она ненадолго возвращается. Партнерство с крупным брендом и поддержка дела, о котором мы все заботимся. Дальше – больше". Хоть в конце ролика появилась надпись #PourItForward, которая относится к благотворительной компании Water.org, читатели все же хотели верить, что видео связано с выходом фильма.

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Добавить красок: яркие образы с шоу Giorgio Armani Prive – фотообзор
сегодня 14:21 Добавить красок: яркие образы с шоу Giorgio Armani Prive – фотообзор
2
"Маленькое черное платье": какие кутюрные образы подготовил Chanel в новом сезоне – фото
22 января 15:32 "Маленькое черное платье": какие кутюрные образы подготовил Chanel в новом сезоне – фото
172
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
22 января 12:05 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
10949
#10YearsChallenge: самые смешные мемы января
21 января 20:10 #10YearsChallenge: самые смешные мемы января
715
Первая модница США: эффектные образы Мелании Трамп
21 января 19:49 Первая модница США: эффектные образы Мелании Трамп
729
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
21 января 18:08 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 23522
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук