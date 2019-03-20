Дела семейные: Дженнифер Лопес со своим женихом создадут коллекцию солнцезащитных очков

Американская бизнесвумен Дженнифер Лопес вместе со своим будущим мужем Алексом Родригесом выпустят коллекцию солнцезащитных очков. Звездная пара будет работать с брендом Quay.

О сотрудничестве звездной пары и австралийской марки очков Quay сообщает иностранное издание Men's Health. Дженнифер Лопес и Алекс Родиргес неоднократно работали с брендом, поэтому заявление о продолжении кооперация не стало неожиданностью.

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Как сообщает источник, в новую коллекцию войдут очки-авиаторы, cat-eye и очки в форме shield. Каждый из экземпляров будут стоить примерно 60 долларов.

Мы ценим то, что Дженнифер и Алекс – настоящие поклонники нашего бренда. Работа с ними была самой продуктивной,

– поделился эмоциями от сотрудничества генеральный директор Quay Джоди Брикер.



Солнцезащитные очки формы shield / Instagram / @werk23.berlin