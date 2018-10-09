Делаю реабилитационные упражнения, – Елена Шоптенко о проблемах со здоровьем после родов

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Елена Шоптенко с сыном
Елена Шоптенко с сыном / Instagram / @alena_shoptenko

Популярная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, которая родила первенца 9 июня – мальчика Алексея, рассказала о послеродовых проблемах со здоровьем.

Об этом Елена рассказала в комментарии ТСН.

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Добавим, что Шоптенко вернулась к работе сразу после родов. Однако после завершения шоу "Танцы со звездами 2018" Алена Шоптенко пожаловалась на состояние здоровья, которое ухудшилось из-за слишком больших нагрузок. По ее словам, у нее не сошлась белая линия живота.

Да, танцовщица призналась, что вынуждена отказываться от многих проектов.

Сейчас я с этим активно борюсь. Делаю специальные реабилитационные упражнения. Я пока не нагружаю себя вообще ничем, я вынуждена отказываться от различных проектов, от различных съемок и всего, что касается танцев. Но совсем скоро я вернусь в форму и буду работать,
- рассказала Елена.

Для того, чтобы свести белую линию живота, новоиспеченная мама занимается пилатесом.

"Нельзя делать упражнения, которые касаются центра тела, качать пресс, ягодицы, руки. Всегда можно найти способы, как получать физическую нагрузку. Но пока не столь серьезно. Обязательно здоровое питание, учитывая, что я пока кормлю грудью, питание у меня, прежде всего, здоровое и правильное", – добавила Шоптенко.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: Lifestyle
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