"Делал вид, что ничего не происходит": Элтон Джон рассказал о последних днях больного Меркьюри

Легендарный британский исполнитель Элтон Джон после премьеры фильма-мюзикла "Богемная рапсодия" рассказал своим фанатам, как проходили последние дни жизни культового певца и солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Исполнитель был поражен СПИДом.

О сокровенных воспоминаниях Элтона Джона рассказали в Bored Panda.

Элтон признался, что узнал о болезни Фредди через несколько дней после поставленного ему диагноза. Меркьюри решил лично это сообщить хорошему другу Элтону.

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Он знал, что его ждет смерть, мучительная смерть. Но Фредди был невероятно храбрым. Он делал вид, что ничего не происходит, выступал с Queen продолжал быть веселым, эпатажным и невероятно щедрым человеком, каким и был всегда,

– поделился тронутый Элтон Джон.

В начале 90-х состояние фронтмена британской группы Queen ухудшилось настолько, что у Элтона "сердце кровью обливалось" при виде Фредди: "Перед концом его тело было покрыто болячками от саркомы Капоши. Он был почти слепой. И был очень слабый, даже чтобы стоять".

freddie mercury and elton john pic.twitter.com/BtjveAk91O — best of freddie (@_bestofreddie) 9 de novembre de 2018

Сэр Элтон Джон подытожил, что даже через месяц после смерти Меркьюри он получил от него рождественский подарок. Это была картина любимого художника Джона – Генри Скотта Тука.

Я был просто сломлен и в свои 44 года рыдал как ребенок. Этот прекрасный человек, умирая от СПИДа, даже в свои последние дни жизни каким-то образом нашел мне замечательный подарок на Рождество,

– подытожил Элтон Джон.

Что известно о последних годах жизни Фредди Меркьюри?

Легендарный британский певец Фредди Меркьюри прославился не только своим фирменным сценическим стилем, но и оригинальным и узнаваемым во всем мире голосом. В 1970 году с другими музыкантами создал группу со скандальным названием Queen. Карьера музыкантов претерпела невиданного успеха и хорошего финансового положения, из-за чего Фредди часто видели в сомнительных компаниях.



В 1986 году Фредди Меркьюри диагностировали ВИЧ-СПИД, однако до самой смерти он отрицал все, что писали в прессе. Только за день до смерти было обнародовано его признание в личном письме. 24 ноября 1991 года в 45-летнем возрасте певец умер в результате осложнений СПИДа. В следующем году Фредди посмертно наградили премией Brit Awards, а на стадионе Уэмбли в Лондоне посвятили грандиозный концерт в его честь. В 2001 году его и других музыкантов из Queen ввели в Зал славы рок-н-ролла, а в 2008 году Меркьюри занял 18 место в списке "100 величайших певцов всех времен" по версии американского журнала Rolling Stone.