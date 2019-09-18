Делала Маргарита Паша пластические операции: признание "Мисс Украина 2019"

Имя 24-летней Маргариты Паши стало известно всем украинцам после того, как девушка победила на конкурсе красоты "Мисс Украина 2019". С тех пор красавица начала выполнять свои обязанности и не избежала провокационных вопросов.

Как сообщает "Сегодня", эффектная харьковчанка приняла участие в церемонии награждения лучших пластических хирургов Stella International Beauty Awards. Это впервые Маргарита Паша появилась на светском мероприятии в статусе "Мисс Украина 2019". Девушка не только поздравила победителей, но и нашла время для общения с журналистами.

Читайте также: Маргарита Паша – победительница Мисс Украина 2019: подборка соблазнительных фото красавицы

В частности, Маргарита Паша не обошла вопрос о пластических операциях. Красотка откровенно призналась, что ничего не меняла в своей внешности хирургически и не собирается пока этого делать.

Нет, я не делала пластических операций и надеюсь, что в ближайшие 10 лет, возможно, 20, этого не сделаю. Я уже приступила ко всем своим обязанностям. Поэтому я здесь,

– призналась Маргарита Паша.

Финал конкурса красоты "Мисс Украина 2019" состоялся 12 сентября в "Дворце Украина". По результатам всех этапов конкурса победу одержала студентка из Харьковщины Маргарита Паша. Красавица сумела завоевать победу среди 23 самых красивых девушек со всех уголков Украины.

Известно, что Маргарита Паша учится в Киевском институте международных отношений. До этого девушка получила диплом магистра по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности". Перед конкурсом красоты Маргарита Паша призналась, что хочет в будущем создать интернат для детей-сирот.