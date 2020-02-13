"Дело Ричарда Джуэлла": биографический фильм об охраннике, который спас сотни людей от теракта

Биографический детектив Клинта Иствуда "Дело Ричарда Джуэлла" уже скоро выйдет в украинский прокат. В центре сюжета стоит обычный охранник, которому выпала честь спасти сотни людей на Олимпиаде-1996 в Атланте, а впоследствии стать главным подозреваемым в преступлении. Фильм, снятый на реальных событиях, обещает не оставить никого равнодушным.

О том, что картина "Дело Ричарда Джуэлла" будет стоить вашего внимания, свидетельствуют по меньшей мере два факта: первый – в основу фильма легли реальные события из жизни реального человека, второй – фильм снимал легендарный режиссер Клинт Иствуд. Киносоздатель известен такими проэктами, как "Салли", "Наркокурьер", "Снайпер" и другими.

Интересно: "Сенсация": в Украине стартует показ фильма о домогательствах с Кидман, Терон и Робби

В основу фильма положена статья журналистки и писательницы Мари Бреннер, которая была опубликована в журнале Vanity Fair в 1997 году. Материал, известный на весь мир, получил название "Баллада о Ричарде Джуэлле".

Дата выхода фильма "Дело Ричарда Джуэлла" в Украине запланирована на 20 февраля.

Что известно о теракте и Ричарде Джуэлле?

26 июля 1996 года частный охранник Ричард Джуэлл находился на территории, где проводились Олимпийские игры. В ту ночь был запланирован праздничный концерт, а он должен был следить за порядком. Там же 34-летний американец заметил подозрительную сумку, о которой Ричард сообщил Бюро расследований штата Джорджия.

Как оказалось, внутри была обнаружена взрывчатка. Ричард Джуэлл эвакуировал гостей мероприятия и именно благодаря его бдительности сотни гостей остались живы, а 111 человек обошлись ранениями.

К сожалению, в результате взрыва таки погибли два человека, один из которых умер от сердечного приступа. Известно, что мужчина спешил снять последствия теракта на камеру.

После того имя Ричарда Джуэлла стало известным на весь мир.

Видео о теракте в Атланте на Олимпийских играх 1996 года

За съемки биографической ленты взялась студия Warner Bros. Pictures. Кресла композитора занял Артуро Сандоваль, который также работал над фильмом "Наркокурьер". А главные роли в фильме сыграли Пол Уолтер Хаузер и Сэм Рокуэлл.

Сюжет фильма будет разворачиваться вокруг охранника Ричарда Джуэлла в день теракта и через несколько дней после инцидента. Сначала молодого американца считали героем, а через несколько дней его жизнь превратилась в настоящий ад. ФБР сделало его главным подозреваемым, общественность осуждала за "слишком подозрительное стечение обстоятельств", а СМИ затравливали провокационными вопросами.

Все, чего хотел Ричард Джуэлл в тот момент, спасти свое имя от клеветы. Поэтому он обратился к независимому адвокату Уотсону Брайанту, которому заявил о своей невиновности. Однако легко ли будет обычном охраннику и его защитнику противостоять федеральным правоохранительным структурам США?

"Дело Ричарда Джуэлла": трейлер на украинском смотреть онлайн