Дело закрыто: с экс-парня Хейден Панеттьери сняли все обвинения

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Хейден Панеттьери
Хейден Панеттьери / Instagram / @haydenspanettiere

Скандал вокруг экс-пары Хейден Панеттьери и Брайана Хикерсона пришел к своему завершению, ведь дело об избиении мужчиной своей партнерши неожиданно закрыли. Причиной этому стал отказ от показаний самой Хейден.

Соответствующее решение было принято во время заседания суда в Лос-Анджелесе 26 сентября. Об этом сообщается на People. Прокурор объявил о закрытии судебного дела Брайана Хикерсона и снятия с него обвинений в домашнем насилии.

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"Рассмотрение дела против Брайана Хикерсона было прекращено", – говорится в заявлении представителя окружной прокуратуры округа Лос-Анджелеса. Присутствующие на заседании рассказали, что решение было принято из-за недостатка доказательств и показания против Брайана, то есть СМИ предполагают, что сама Хейден отказалась предоставлять информацию об инциденте с избиением.

Известно, что перед судебным заседанием окружная прокуратура обратилась к родным актрисы, так как с самой Хейден связаться им так и не удалось. Возможно, причиной отказа от показаний стал новый роман Хейден с братом экс-обвиняемого – Заком Хикерсоном.

Гейден Панеттьєрі
Хейден Панеттьери с Брайаном Хикерсоном (слева) и Хейден с братом Заком (справа) / People / In Touch

Что известно об избиении Хейден Панеттьери?
Бывший бойфренд актрисы Брайан Хикерсон поселился с ней в Калифорнии. Там и произошло ужасное избиение Хейден 2 мая. После отдыха пара вернулась домой, однако перед дверью дома между влюбленными вспыхнул конфликт, а Брайан Хикерсон набросился на девушку с кулаками. В течение мая-сентября 2019 года суд рассматривал резонансное дело нападения, а родственники в то время настойчиво советовали звезде держаться подальше от мужчины.

В СМИ говорили, что екс-муж Хейден Владимир Кличко планировал поездку в Лос-Анджелес, чтобы убедиться, что с его экс-возлюбленной все в порядке. В то же время Панеттьери приходила в себя от скандала и отказывалась от общения с 4-летней дочерью от Кличко.

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Теги: LifeStyle Скандал Голливуд Новости LifeStyle Хейден Панеттьери
Источник: LifeStyle 24
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