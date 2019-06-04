Дело Жерара Депардье по изнасилованию 22-летней девушки закрыли

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Жерар Депардье
Жерар Депардье / www.gettyimages.com

Прокуратура Франции закрыла дело в отношении жалобы молодой французской актрисы, которая обвинила французского актера с гражданством России, Жерара Депардье, в изнасиловании.

Прокуратура закрыла дело из-за отсутствия доказательств в поддержку заявления. Об этом сообщает издание AFP в Twitter.

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Ряд процедур, проведенных в рамках следствия, не позволяют рассматривать заявленные нарушения как признаки состава преступления,
– говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее отмечалось, что инцидент якобы произошел в парижском особняке актера в августе 2018 года. Тогда представитель звезды заявлял, что его клиент невиновен. Адвокат 70-летнего Депардье добавил, что актер не исключает подачу иска по обвинению в клевете на молодую актрису.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Секс-скандал Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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