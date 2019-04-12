Деловой антистиль: впечатляющая безвкусица и стоимость одежды чиновников

Куртка стоимостью более миллиона гривен, сумка, которая стоит более 500 прожиточных минимумов, юбки, длина которых заканчивается там, где должна начинаться – все эти вещи можно увидеть на украинских политиках. О каких вещах должны забыть политики, собираясь на работу, рассказала эксперт по этикету и протоколу, основатель Etiqette School Наталья Адаменко.

Стилистические крайности

Все государственные и политические деятели Украины, так или иначе, что-то говорят своей одеждой. Часто они забывают, что чиновник такого уровня не может быть рекламным бордом модного дома или бренда. Сдержанность – синоним содержательности. Это касается не только одежды, но и аксессуаров.

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Сегодня стиль одежды представителей украинского политикума можно охарактеризовать одним словом – крайности. Одни все еще покупают одежду, обувь, аксессуары от знаменитых на весь мир кутюрье заоблачной стоимости, другие – надевают первое, что видят.

Вспоминая публичные выходы чиновников, из прошлого всплывает фигура Виктора Януковича. Он, еще будучи премьер-министром, в 2006 году на саммит ЕврАзЭС в Сочи появился в лакированных туфлях из плетеной кожи, которые сияли как стразы Swarovski. Уже тогда модники их оценили в сумму от 1500 до 3000 долларов. Впоследствии одиозный политик надел туфли из крокодиловой кожи, в которых покорял Брюссель осенью 2006 года. Уже в 2007 году он поражал Страсбург своими туфлями из кожи страуса. А вот в день, когда Виктора Федоровича выдвигали в президенты, на его ногах была обувь из кожи питона. Костюмы политика тоже были под стать: он предпочитал элитарную марку Brioni.



У каждого политика свое понимание понятия деловой стиль

Не отстают в своей любви к одежде из кожи экзотических животных и депутаты. Так, народный избранник предыдущего созыва Александр Дубовой как-то пришел на работу в куртке с крокодиловой кожи марки Zilli стоимостью 85 тысяч евро. Тогда он рассказывал коллегам, мол, купил вещь со скидкой за 55 тысяч евро. Депутат настолько дорожил курткой, что даже не решился сдать ее в гардероб.

"Скрыть" цену

В оправдание высокой стоимости своего наряда и аксессуаров политики часто убеждают украинцев, мол, это подделки, купленные буквально за несколько долларов. Насколько это соответствует действительности – вопрос. Иногда копии выглядят ничуть не хуже оригиналов.

Возможно, депутаты знают одно из золотых правил дресс-кода: высокий уровень делового человека не имеет права быть модным. Когда они отпарывают этикетки – правильно делают. В таком случае трудно доказать авторство той или иной вещи. Можно сказать, что эта вещь просто похожа на произведение от, например, Emporio Armani, а на самом деле ее пошил украинский дизайнер. Просто его вещи сделаны в одном стиле с Emporio Armani. Вкусы у дизайнеров похожи. И никто ничего не узнает. Говорить – это Emporio Armani, но от китайского производителя – смешно,

– убеждает Наталья Адаменко.

Лучшие друзья политиков...

Женщины парламента тоже не отстают в своей любви к фирменным вещам и бриллиантам, которые вообще неуместно надевать днем. Однако, когда это останавливало наших политических дам?!

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К примеру, представитель "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева в свое время была замечена на работе со швейцарскими часами Jaeger-LeCoultre из коллекции Ideale. Если часы настоящие, то механизм, который собран вручную, и корпус изготовлены из желтого золота. Сами часы украшали 24 бриллианты. Стоимость такого аксессуара колеблется в пределах 17-20 тысяч долларов.

Еще несколько лет назад часто звучали обвинения в чрезмерной любви к брендам в сторону кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Ее часто можно было увидеть в Раде с кольцом от Louis Vuitton ориентировочной стоимостью 80 тысяч гривен. Есть в декларации Юлии Владимировны и серьги с жемчугом и бриллиантами от бренда Cartier.

Нардеп от Оппоблока и бывший министр социальной политики – Наталья Королевская, тоже любит дорогие наряды. Она безоговорочно надевала кеды от известного бренда Alexander McQueen на субботник.



Даже на субботник нужно ходить красиво одетой, считает Наталия Королевская

А вот депутата Максима Курячего видели на работе с сумкой от Ermenegildo Zegna стоимостью примерно 24 тысячи гривен. Его коллега нардеп Оксана Билозир тоже отдает предпочтение дорогим аксессуарам. Чего стоит сумка от Yves Saint Laurent, которая стоит примерно 37 тысяч гривен. Замечали ее с ридикюлем от таких брендов как Louis Vuitton, Gucci.

Когда женщины-депутаты надевают платья или появляются на работе с сумками, чья стоимость граничит с прожиточным минимумом наших граждан – это расценивается как цинизм. Я уже не говорю о длине юбок, а каблуки по 10-12 см – это пренебрежение деловым дресс-кодом и гражданами. Недальновидно так одеваться, ведь наши люди уже не так восхищаются внешним видом политиков, потому что хорошо умеют считать что и сколько стоит,

– добавляет Наталья Адаменко.

Красивые, но неуместные вышиванки

Народные избранники последнего созыва любят вышиванки. Мужчины часто их надевают под классические костюмы известных мировых кутюрье. Правда, эксперт по этикету и протоколу Наталья Адаменко считает – так делать не стоит.

Как бы я не любила вышиванку – это наш невероятно красивый национальный костюм, но когда ее носят под пиджаком или запихивают в штаны, мне даже хочется сказать – наденьте еще шаровары и сапоги и идите танцевать гопак. Хочу напомнить, что вышиванка не является символом патриотизма. Любовь к стране нужно доказывать своими действиями, а вышиванку стоит носить за пределами парламента или правительственных кабинетов. Это не та эклектика, которой нужно следовать. Я бы посоветовала одеть – вышиванку и джинсы, но не на работу в государственные учреждения,

– убеждает Наталья Адаменко.



Камуфляж и вышивка не имеют никакого отношения к деловому стилю

Хайп побеждает деловой стиль?

Однако есть политики, которые вообще пренебрегают деловым стилем. К примеру, приходят на заседание Верховной Рады в ярких футболках, шлепанцах на голую ногу, камуфляже. Удивил многих нардеп Сергей Лещенко, когда появился в парламенте в носках с изображением ... "фекалий". Такой себе хайп от политика.

По мнению эксперта, неуместным вариантом для чиновников являются джинсы, ковбойки, футболки, сандалии. Это неуважение к государству и избирателям.

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Есть в Верховной Раде и те, кто своим внешним видом пытается подчеркнуть свою серьезность, надев камуфляж. Такому стилю отдают предпочтение Семен Семенченко, Юрий Береза ​​и другие. Например, только недавно Михаил Гаврилюк изменил свой традиционный камуфляж на деловой костюм.

Неуместен для чиновников камуфляж. Сейчас эту одежду носят охранники и те, кто пытаются приписать себе участие в ООС. Но если ты военнообязанный, в крайнем случае, надевай китель, но не камуфляж. Когда чиновники надевают в ВРУ камуфляж – мне кажется, что это определенным образом оскорбление военных, которые сейчас защищают Родину,

– говорит Наталья Адаменко.

Поэтому, выбирая работу в государственных учреждениях, нужно понимать – это тот случай, когда значение имеет не только то, что чиновник говорит, но и то, в чем он одет. Ведь чиновники представляют не только себя, но и страну, которую смотрят и оценивают иностранные партнеры.