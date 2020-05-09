Деми Ловато раскрыла свой роман в клипе Бибера и Арианы Гранде: страстное видео с бойфрендом

Несколько недель назад в сети ходили слухи о романе Деми Ловато с Максом Эрихом. Певица решила официально подтвердить свои отношения довольно неординарным способом. Вместе с бойфрендом она записала видео для клипа Джастина Бибера и Арианы Гранде на песню Stuck with U – "Застряли с тобой".

Американська акторка і співачка оголосила про новий роман чуттєвим відео, яке опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. У ньому Демі Ловато постала з 28-річним актором Максом Еріхом за пристрасними поцілунками у кімнаті з космічною ілюмінацією.

До теми Демі Ловато прикрасила обкладинку Harper's Bazaar і розповіла про ворожнечу з Селеною Гомес

Цей короткий ролик став частиною зворушливого кліпу Джастіна Бібера та Аріани Гранде під назвою Stuck with U. У ньому зібрані безліч відео людей зі всього світу, які демонструють, з ким проводять свою ізоляцію. Як з'ясувалося, Демі Ловато впродовж карантину перебуває зі своїм новим обранцем, якого більше не буде приховувати від публіки.

Раді бути частиною чогось такого особливого зараз. Ти по-справжньому щасливий, якщо ти цього не розповідаєш,

– натякнула співачка на злагоду в стосунках.

Варто зазначити, що чутки про ймовірний роман Демі Ловато з Максом Еріхом з'явилися близько двох тижнів тому. Тоді зірка фільму "Шкільний мюзикл: Випускний" провидив онлайн-трансляцію в інстаграмі, граючи на фортепіано. Раптово у кадрі з'явилася співачка, яка хотіла накинути ковдру на коханого, не знаючи про "присутність" сотень глядачів.