Деми Роуз похвасталась декольте в халате с кружевом: соблазнительные фото

Известная британская модель Деми Роуз продолжает показывать поклонникам карантинные будни. На этот раз она опубликовала фотографии в обольстительном образе и показала, как начинается ее утро.

Деми Роуз является примером невероятно сексуальной и одновременно нежной девушки. Она знает, как привлечь к себе внимание. Новых фотографий звезды с нетерпением ждет 14-миллионная аудитория подписчиков в инстаграме, а она с радостью делится с ними соблазнительными фото чуть ли не ежедневно.

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На очередном кадрах Деми позирует, сидя на диване желтого цвета, а рядом лежит ее домашний любимец. В руках она держит чашку кофе.

Для такой домашней фотосессии Роуз выбрала короткий светло-бежевый халат с черным кружевом и завязала его так, чтобы сделать акцент на декольте и похвастаться пышной грудью.

Уши знаменитости украшают минималистичные серьги. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала фирменный макияж с коричневой помадой на губах.

"Твой любимый дуэт", – коротко подписала фото модель.



Деми Роуз в халате с кружевом​ / Instagram / @demirose



Деми Роуз позирует на диване в коротком халате с декольте​ / Instagram / @demirose