24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Деми Роуз похвасталась декольте в халате с кружевом: соблазнительные фото

- Читати новину українською
Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirose

Известная британская модель Деми Роуз продолжает показывать поклонникам карантинные будни. На этот раз она опубликовала фотографии в обольстительном образе и показала, как начинается ее утро.

Деми Роуз является примером невероятно сексуальной и одновременно нежной девушки. Она знает, как привлечь к себе внимание. Новых фотографий звезды с нетерпением ждет 14-миллионная аудитория подписчиков в инстаграме, а она с радостью делится с ними соблазнительными фото чуть ли не ежедневно.

Читайте также: Страстная Деми Роуз похвасталась оголенными ягодицами в латексном купальнике: жаркое фото

На очередном кадрах Деми позирует, сидя на диване желтого цвета, а рядом лежит ее домашний любимец. В руках она держит чашку кофе.

Для такой домашней фотосессии Роуз выбрала короткий светло-бежевый халат с черным кружевом и завязала его так, чтобы сделать акцент на декольте и похвастаться пышной грудью.

Уши знаменитости украшают минималистичные серьги. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала фирменный макияж с коричневой помадой на губах.

"Твой любимый дуэт", – коротко подписала фото модель.

Демі Роуз
Деми Роуз в халате с кружевом​ / Instagram / @demirose

Демі Роуз
Деми Роуз позирует на диване в коротком халате с декольте​ / Instagram / @demirose

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Деми Роуз
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
8 новых украинских фильмов, которые можно легально смотреть онлайн
сегодня , 15:02 8 новых украинских фильмов, которые можно легально смотреть онлайн
Юлія Михайлова
День матери: 7 забавных фильмов для мам и о мамах
сегодня , 12:26 День матери: 7 забавных фильмов для мам и о мамах
Олена Левчук
Угадайте звездную мамочку за фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
сегодня , 10:30 Угадайте звездную мамочку за фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
Юлія Михайлова