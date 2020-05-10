Деми Роуз похвасталась декольте в халате с кружевом: соблазнительные фото
Известная британская модель Деми Роуз продолжает показывать поклонникам карантинные будни. На этот раз она опубликовала фотографии в обольстительном образе и показала, как начинается ее утро.
Деми Роуз является примером невероятно сексуальной и одновременно нежной девушки. Она знает, как привлечь к себе внимание. Новых фотографий звезды с нетерпением ждет 14-миллионная аудитория подписчиков в инстаграме, а она с радостью делится с ними соблазнительными фото чуть ли не ежедневно.
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На очередном кадрах Деми позирует, сидя на диване желтого цвета, а рядом лежит ее домашний любимец. В руках она держит чашку кофе.
Для такой домашней фотосессии Роуз выбрала короткий светло-бежевый халат с черным кружевом и завязала его так, чтобы сделать акцент на декольте и похвастаться пышной грудью.
Уши знаменитости украшают минималистичные серьги. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала фирменный макияж с коричневой помадой на губах.
"Твой любимый дуэт", – коротко подписала фото модель.
Деми Роуз в халате с кружевом / Instagram / @demirose
Деми Роуз позирует на диване в коротком халате с декольте / Instagram / @demirose