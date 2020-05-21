Деми Роуз похвасталась обнаженными ягодицами: фото 18+

Знаменитая британская модель Деми Роуз неустанно продолжает доказывать, что является одной из самых сексуальных моделей. На днях звезда в очередной раз распространила фото, на котором показала свои пышные обнаженные ягодицы.

По жизни Деми Роуз в инстаграме следит более 14 миллионов пользователей сети. Они с нетерпением ждут новых фотографий своего кумира. Красавица-брюнетка не прекращает радовать поклонников новыми публикациями, где не стесняется показывать свои пышные обнаженные формы.

Читайте также: Деми Роуз продемонстрировала пышные обнаженные формы в откровенном наряде: фото 18+

На очередном снимке, который опубликовала Деми, она позирует, стоя спиной к камере на побережье бескрайнего океана. Кадр сделан на фоне заката и восхищает невероятным видом.

Роуз изображена в трусиках от минибикини розового цвета. Они хорошо демонстрируют аппетитные обнаженные ягодицы. Мокрые волосы спадают ей на спину и придают образу еще большей жаркости.



Деми Роуз показала обнаженные ягодицы / Instagram / @demirose

Отметим, это уже не первый раз, когда модель позировала на похожем фоне. На ее инстаграм-странице часто появляются подобные фотографии.



Деми Роуз позирует топлес / Instagram / @demirose

Сексапильная Деми Роуз / Instagram / @demirose

Страстная Деми Роуз / Instagram / @demirose