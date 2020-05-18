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Деми Роуз продемонстрировала пышные обнаженные формы в откровенном наряде: фото 18+

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Деми Роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirose

Известная британская модель Деми Роуз в очередной раз демонстрирует публике свои пышные формы. Звезда не боится появляться перед камерой в довольно откровенных образах и каждый раз показывает свою сексуальность. Она поделилась очередной серией соблазнительных фото.

На личной странице секс-символа британского модельного бизнеса в инстаграме чуть ли не ежедневно появляются пикантные сообщения. Их с нетерпением ждут четырнадцать миллионов подписчиков. Деми Роуз любит радовать своих поклонников и часто публикует эротические кадры.

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Новые фотографии Роуз в очередной раз взбудоражили сеть. Соблазнительная знаменитость позировала в черной джинсовой курточке, которую надела на голое тело и расстегнула. Также она прикрыла интимные зоны черными стрингами.

Такой наряд едва скрыл пышную грудь звезды и сделал образ невероятно сексуальным. Волосы, уложенные в легкие локоны, Деми собрала руками кверху, а на ее лице сиял неизменный макияж в нюдовых оттенках и с коричневым блеском на губах.

Демі Роуз
Деми Роуз похвасталась обнаженной грудью / Instagram / @demirose

На втором снимке она мило улыбается с очарованным взглядом и будто смотрит вдаль. Модель выбрала пикантную позу, с помощью которой смогла продемонстрировать аппетитные обнаженные ягодицы.

Демі Роуз
Деми Роуз показала пышные ягодицы / Instagram / @demirose

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Стиль и мода Деми Роуз
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