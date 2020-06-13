Известная британская модель Деми Роуз похвасталась пышными обнаженными формами в сексуальном наряде. Она в очередной раз взбудоражила сеть эротическим образом.

На личной странице Деми Роуз в инстаграме появилась очередная пикантная фотография. Она показала свои соблазнительные формы, которыми неоднократно вызвала активные обсуждения в сети.

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Деми Роуз предстала перед камерой в сексуальном и необычном купальнике. Он был украшен разнообразными камнями. Такой наряд едва прикрыл пышную грудь модели. Она позирует, держа трусики руками.

Длинные роскошные волосы красотка-брюнетка уложила в легкие локоны. На лице она сделала фирменный макияж с коричневым блеском на губах.

Привлекает внимание также обольстительный и проницательный взгляд Деми. Ее глаза – невероятно красивые. Более чем 14-миллионная аудитория подписчиков Деми Роуз не оставила без внимания такую публикацию. Поклонники активно комментируют ее и выражают восхищение.



Деми Роуз показала соблазнительные формы / Instagram / @demirose