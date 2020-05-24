Деми Роуз засветила обнаженную грудь в оранжевом купальнике: горячее фото

Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз не перестает радовать поклонников откровенными фото. Она в очередной раз продемонстрировала свою пышную грудь в обольстительном образе.

Деми Роуз никогда не стеснялась своих пышных форм, а наоборот – всегда демонстрирует их в эротическом наряде. Ее фотографий с нетерпением ждет 14-миллионная аудитория подписчиков в инстаграме и она едва ли не каждый день показывает им результаты своих домашних фотосессий на карантине и делится архивными фото.

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Знаменитость знает, как взбудоражить сеть и заставить говорить о себе. Она смелая и не боится, что о ней скажут другие. Каждая ее публикация набирает сотни тысяч тысяч предпочтений. Деми поделилась очередным эротическим кадром из своей квартиры в Лондоне, которая неоднократно становилась локацией карантинных ее фотосессий.

Горячая брюнетка изображена, лежа на диване желтого цвета. Рядом видим ее домашнего любимца. Модель одета в яркий оранжевый купальник, который состоит из минитрусиков и короткого топа, из-под которого видна ее обнаженная пышная грудь. Привлекает внимание эротическая поза 25-летней британки, от которой невозможно отвести взгляд.

На лице Роуз сделала нежный макияж с тонкими черными стрелками на веках и коричневым блеском на губах. Волосы она уложила в легкие локоны. Ее уши украшают минималистичные серьги.

Соблазнительная Деми Роуз в купальнике / Instagram / @demirose