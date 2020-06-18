Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз в очередной раз продемонстрировала на фото свои обнаженные ягодицы. Знаменитость предстала перед камерой в эпатажном образе.

На личной странице в инстаграме Деми Роуз опубликовала несколько архивных фотографий, которые быстро взбудоражили сеть. Она предстала перед камерой в эпатажном образе и показала свои соблазнительные формы.

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Деми Роуз постоянно доказывает, что является одной из самых откровенных моделей современности и не боится экспериментировать с внешностью. Едва ли не каждый день она радует 14-миллионную аудиторию подписчиков в инстаграме сексуальными снимками.

Деми позировала на белом песке в необычном образе. Она была одета в металлический костюм, состоящий из бикини, головной убор и своеобразные доспехи на руках. Также она имела черные сетчатые гольфы и обувь на высоких каблуках. Звезда выбрала такие позы, что хорошо демонстрируют ее пышные обнаженные ягодицы.



Эпатажный образ Деми Роуз / Instagram / @demirose



Деми Роуз показала обнаженные ягодицы / Instagram / @demirose