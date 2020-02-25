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Деми Ловато показала естественную красоту: фото певицы без макияжа

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Певица Деми Ловато / Instagram / @ddlovato

Знаменитая американская актриса и певица Деми Ловато, как и много других звезд мирового шоу-бизнеса, любят удивлять поклонников необычными образами. На днях артистка похвасталась естественной красотой, опубликовав фотографию, на которой она предстала без макияжа.

Недавно Деми Ловато впервые выступила перед публикой после передозировки наркотиками в 2018 году. После этого трагического случая она долгое время реабилитировалась. Певица поразила своим эмоциональным выступлением на премии Грэмми-2020. Несмотря на все эти неурядицы Ловато является активным пользователем инстаграма и часто публикует фото из жизни, которые поражают поклонников. На днях звезда поделились кадром, на котором позирует без макияжа.

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Артистка поражает натуральтной красотой. По словам Деми, она проводит в таком виде 85-90% всего времени, поэтому не стесняется показать естественное состояние лица.

На снимке она позирует в черной куртке. Волосы Ловато собрала в прическу сзади. Кожа певицы – идеальная и на лице видны веснушки, которые добавляют изюминку ее повседневному образу.

Подписчики активно комментируют фото в сети, выражая свое восхищение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Макияж Красота
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