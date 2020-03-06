Деми Ловато показала в клипе борьбу с наркозависимостью: видео

Известная американская исполнительница Деми Ловато после передозировки наркотиками два года проходила реабилитацию. Сегодня, 6 марта, она представила видеоклип на новую песню, в котором продемонстрировала борьбу с наркозависимостью.

Передозировка наркотиками в Деми Ловато произошла в июле 2018 года. После двух лет реабилитации она вернулась на сцену, выступив на церемонии вручения премии Грэмми-2020. Тогда она со второй попытки выполнила знаковую композицию Anyone. Теперь звезда презентовала миру ролик на трек I Love Me, в котором не раз ссылалась на свою борьбу с наркозависимостью.

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Артистка пережила страшный период и думала, что уже никогда не вернется в музыку. Отчаяние, уязвимость, страх – все это было в ее жизни в течение двух лет. Однако в нынешней премии Грэмми она смогла побороть это все и еще раз вышла на сцену. Деми Ловато стала хорошим примером для тех, кто также борется с наркозависимостью и показала, что несмотря на трудности и боль, от этого недуга можно избавиться.

В новой песне I Love Me знаменитость поет о любви и заботе, прежде всего, к себе. Также в ней говорится о том, как негативные мысли могут пагубно влиять на нашу жизнь и убивать человека изнутри.

Этот трек посвящен любви к себе. Это гимн. Он говорит о том, как сильно мы влияем на себя, а также о негативных разговорах наедине с собой. Как легко мы можем это слушать. Но когда вы собираетесь любить себя?

– поделилась Деми Ловато.

Деми Ловато – I Love Me: смотрите видео онлайн

Что известно о передозировке наркотиками Деми Ловато?

В ночь на 25 июля 2018 года стало известно о госпитализации Деми Ловато в одну из больниц Лос-Анджелеса с передозировкой. Первую медицинскую помощь исполнительнице предоставил ее охранник. Инсайдеры сообщали, что жизнь артистки спас антидот, который сразу ввели медики. Деми несколько месяцев находилась на лечении в реабилитационной клинике. В звезды были осложнения, типичные для передозировки. Также во время реабилитации она потеряла голос.