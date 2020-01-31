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Деми Ловато прокомментировала выступление на Грэмми: звезда могла не вернуться на сцену

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Певица Деми Ловато / Instagram / @ddlovato

Американская певица на днях осуществила свое первое выступление после более двух лет реабилитации. На сцене Грэмми ей удалось растрогать весь зал, однако для 27-летней Деми Ловато такое триумфальное возвращение стало настоящим эмоциональным потрясением.

Певица вышла на сцену Грэмми-2020 в ночь на 27 января с песней Anyone, которую написала незадолго до передозировки наркотиками в июле 2018 года. Композицию знаменитости удалось выполнить со второй попытки, однако для такого поступка ей пришлось побороть немало внутренних противоречий.

Важно! Грэмми-2020: Деми Ловато впервые после передозировки наркотиками выступила перед публикой

Поп-певица поделилась историей своего возвращения в эфире Radio Andy и призналась, что очень счастлива представить знаковый сингл Anyone миру.

Эта песня олицетворяет период в моей жизни, в котором все полетело к черту. Она отражает все, через что я прошла, уязвимость... У меня еще никогда не было момента, чтобы я села за фортепиано и вывернула душу. Я думала, смогу ли я когда-нибудь вернуться? Я все еще была в больнице. Я не знала. Хорошо, что это произошло на Грэмми, хорошо, что с этой песней. Безусловно, я думала, что могу и не вернуться в музыку. Это было страшное время,
– вспомнила Деми Ловато.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

Выход на сцену Деми Ловато вызвал бурные овации, несмотря на то, что ей удалось исполнить песню только со второй попытки, девушка смогла растрогать весь зал.

Когда я исполняла песню, я посмотрела на первый ряд и увидела маму и двух моих сестер. Думаю то, что я увидела их там, просто переполнило меня эмоциями,
– вспомнила исполнительница.

Звезда убедила, что именно поддержка родных, которые больше всего желают ей счастья, и любовь поклонников позволили ей вернуться к полноценной жизни и продолжить творческую карьеру.

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Грэмми
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