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Деми Ловато случайно засветилась в прямом эфире своего таинственного бойфренда: забавное видео

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Деми Ловато / Instagram / @ddlovato

Американская актриса и певица долгое время после лечения от наркозависимости и биполярного расстройства нашла нового бойфренда. Долгое время звезда пыталась его скрыть, но когда ее любимый проводил прямой эфир, она случайно засветилась в видео.

Любимым Деми Ловато оказался актер Макс Эрих, с которым звезда недавно побывала на прогулке, что успели зафиксировать папарацци. Впрочем ни один из пары не комментировал фотографий и их отношений.

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Но на днях Макс, как и многие другие звезды в мире, вышел в прямой эфир, чтобы поддержать своих поклонников в период карантина. Об этом сообщают в People. Он играл на фортепиано, в то время как сзади к нему подошла Деми Ловато, чтобы укрыть его теплым пледом. Она не знала, что мужчина сейчас ведет прямую трансляцию и только после того, как он ей дважды повторил, что в эфире, она мгновенно отскочила от экрана, прикрывшись пледом. Ситуация получилась очень забавной, впрочем можно смело подтвердить, что пара таки встречается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#DemiLovato’s rumored boyfriend #MaxEhrich was on IG Live and was she accidentally popped in. . #4pminlagos

Допис, поширений користувачем @ 4pminlagos

 

По словам инсайдеров, пара встречается уже больше месяца и самоизоляция только положительным образом влияет на них, ведь они имеют больше возможностей побыть вместе. Кроме актерского таланта, Макс Эрих еще и прекрасно поет и даже посвятил песню своей любимой под названием 4D, что в переводе может означать "Для Деми".

Напомним, что звезды недавно приняли участие в флешмобе, где на листке бумаги должны были написать, почему они остаются дома во время пандемии коронавируса. Их слова должны были начинаться как "Я остаюсь дома ради..." и выложить фото с листком в сети. Деми Ловато тоже присоединилась к флешмобу и написала, что остается дома ради родителей, соседей и собственного здоровья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato)

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Звездные романы LifeStyle
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