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Деми Ловато снова одинока: как закончился роман звезды

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Деми Ловато / Instagram / @ddlovato

Американская певица только месяц назад откровенно рассказала о своих отношениях, опубликовав в сети фото с любимым. Однако чувства длились недолго. Деми Ловато призналась своим поклонникам, что пара уже не вместе. Однако звезда объяснила, что это был трудный шаг для обоих влюбленных.

27-летняя исполнительница и актриса начала постепенно возвращаться к полноценной жизни после длительной реабилитации. Деми Ловато лечилась от наркотической зависимости с июля 2019 года. В ноябре она поспешила утешить фанатов, обнародовав свои новые отношения.

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Певица закрутила роман с 25-летним манекенщиком Остином Уилсоном. Его отец Джордж Уилсон возглавлял движение скейтбординга на западном побережье Тихого океана в 70-х годах. Сейчас мужчина занимается дизайном и пошивом джинсов для самых известных брендов.

27-летняя певица только в ноябре опубликовала романтическое фото с моделью Остином Уилсоном, утверждая, что нашла свою любовь.

Демі Ловато з бойфрендом
Деми Ловато с новым бойфрендом / Instagram / @ddlovato

Однако недавно звезда, отвечая фанатам в комментариях, призналась, что пара уже не вместе. Девушка удалила из своего профиля в Инстаграме все совместные фото, однако попросила не обвинять во всем бывшего бойфренда.

Он хороший парень. Значительно лучше, чем люди могут воспринимать его только по внешнему виду из-за обилия татуировок. Расставание тяжелое для нас обоих,
– призналась Деми Ловато поклонникам.

Демі Ловато з бойфрендом
Деми Ловато с Остином Уилсоном / Instagram / @angelokritikos

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные разводы
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