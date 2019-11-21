Деми Ловато спровоцировала слухи о своей беременности: фото с округлым животом

Популярная американская певица Деми Ловато, которая долгое время проходила реабилитацию после передозировки наркотиками, привлекла к себе немало внимания в социальных сетях, спровоцировав слухи о беременности.

Деми Ловато, которая на днях подтвердила свои отношения с известным манекенщиком Остином Уилсоном, опубликовала на своей странице в инстаграме снимок в зеркале.

Читайте также: Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю сложил обязанности монарха из-за секс-скандала

На новом фото певица демонстрирует свой округлившийся живот в черном платье в белый горох с глубоким декольте. Таким образом 27-летняя артистка спровоцировала слухи о своей беременности.

Однако в подписи Деми написала: "Правда или нет?". А потом Ловато добавила хэштег #WillandGrace, который говорит о том, что она появится в трех сериях финального сезона сериала "Уилл и Грейс", где сыграет девушку по имени Дженни. Поэтому образ будущей мамы певица примерила только на съемочной площадке.

Что известно о лечении Деми Ловато?В конце июля 2019 года стало известно о госпитализации Деми Ловато. Тогда инсайдеры западных СМИ утверждали: артистка принимала наркотики, после чего ей резко стало плохо. Жизнь американки спас ее телохранитель, который сразу вызвал медиков. Антидот помог Деми Ловато выжить, после чего она сама согласилась на длительную реабилитацию в клинике.



Во время лечения артистка имела типичные осложнения, в частности, потерю голоса. Поэтому поклонники с пониманием отнеслись к новостям об отмене всех запланированных концертов Деми Ловато.



Что касается личной жизни, то певица встречалась с братом Майли Сайрус – Трейси. В 2010 году журналисты писали об отношениях Деми Ловато с Джо Джонасом. Однако роман завершился болезненным разрывом, а у артистки обострились биполярное расстройство. Отношения с актером Уилмером Вальдеррамом и Джоном Майером также не оправдались.