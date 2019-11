Деми Ловато впервые после передозировки наркотиками рассказала, как изменилась ее жизнь

Популярная американская певица Деми Ловато выступила на саммите Teen Vogue Summit в Лос-Анджелесе и впервые рассказала, как изменилась ее жизнь после передозировки наркотиками летом 2018 года.

Об этом пишет издание USA Today. На саммите Teen Vogue Summit Деми Ловато заявила, что любит себя такой, какой она сейчас есть.

"В зеркале я вижу человека, который много преодолел. Мне через многое пришлось пройти, поэтому я вижу бойца. Не абсолютного чемпиона, но бойца и человека, который продолжит бороться, несмотря ни на что", – подчеркнула исполнительница песни Sorry Not Sorry.

Певица заговорила о стереотипах красоты. По ее словам, она не стремится выглядеть "идеально", а просто наслаждается жизнью. Так, звезда после передозировки наркотиками переосмыслила свою жизнь и подчеркнула, что действительно важно то, что она здорова.

Мы все время слышим термин "бодипозитив". Честно говоря, я не всегда чувствую себя уверенно в своем теле. Иногда мне не нравится то, что я вижу. Я не вру себе, говоря, что у меня потрясающее тело. Все, что действительно важно, что я здорова,

– сказала Деми Ловато.

Артистка также призналась, что негативные комментарии пользователей в сети оскорбляют ее. "Люди не понимают, что я на самом деле очень чувствительный человек. Когда кто-то говорит что-то плохое обо мне в интернете или высмеивает меня, мне действительно больно, хотя у меня довольно хорошее чувство юмора. Но я просто устала притворяться, что меня не трогает ваше мнение. Я тоже человек, будьте со мной проще", – отметила знаменитость.



Деми Ловато / Getty Images

Кроме того, она заговорила о минусах популярности. Деми соглашается с тем, что слава – это привилегия, которая имеет минусы.

"Надо помнить, что эти минусы останутся с вами на всю жизнь, потому что, став знаменитым, ты не можешь стать незнаменитым. Я бы хотела знать об этом, когда была ребенком", – добавила Ловато.

Что известно о передозировке наркотиками Деми Ловато?25 июля стало известно о госпитализации Деми Ловато. По информации инсайдеров, жизнь звезды спас антидот, который медики ввели сразу после того, как нашли звезду без сознания. Первую медицинскую помощь Деми Ловато предоставил ее личный охранник. Во время лечения артистка имела осложнения, типичные для передозировки, и потеряла голос.