Деми Мур и Брюс Уиллис проводят карантин вместе с детьми: милое фото экс-супругов

Бывшие супруги Брюс Уиллис и Деми Мур на самоизоляции проводят время вместе с дочерьми. Голливудские звезды воссоединились на время карантина и находятся вместе с детьми.

Младшая дочь Брюса и Деми опубликовала на личной инстаграм-странице милое фото. Таллула Уиллис этим снимком подтвердила, что родители изолировались вместе. Также об этом говорится в издании People.

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На фотографии Мур и Уиллис позируют вместе с дочерьми – 26-летней Таллулой и 28-летней Скаут. Также на фотографии изображен парень Таллулы Диллон Буссе. Все звездное семейство одето в бело-зеленые полосатые пижамы.

Экс-супруги и дети выглядят неимоверно счастливыми.

"Хаотично нейтрально", – написала в публикации Таллула.

Деми Мур и Брюс Уиллис поженились в 1982 году. Тогда актер только начинал свою карьеру. Супруги считались одной из самых красивых пар Голливуда. Деми родила в этом браке троих детей – Румер Гленн Уиллис, Скаут Лару Уиллис и Таллулу Бель Уиллис. В 2000 году стало известно про неожиданное расставание влюбленных.

Добавим, по состоянию на 6 апреля больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в США. Там количество инфицированных составляет 367 385 человек. За последние сутки умерли почти 1 100 больных.



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