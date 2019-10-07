Деми Мур назвала имя человека, который изнасиловал ее в 15 лет: скандальные подробности

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Деми Мур
Деми Мур / www.gettyimages.com

Актриса Деми Мур, которая в собственных мемуарах "Наизнанку" (Inside Out) рассказала о том, что стала жертвой сексуального насилия в 15-летнем возрасте с согласия матери, впервые раскрыла имя насильника.

15-летнюю Деми Мур изнасиловал бизнесмен, владелец популярного ночного клуба La Cage Aux Folles в Лос-Анджелесе Василий Думас. В светской тусовке его называли Вал Дюма. На момент сексуального насилия Думаса было 48 лет. Об этом пишет издание Mirror.

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Василий Думас познакомился с мамой Деми Вирджинией Кинг, которая страдала от алкогольной зависимости, в конце 1970-х. После этого мужчина начал появляться в ее школе и приходил в их квартиру.

демі мур
Деми Мур в детстве / Архивное фото

Актриса сообщила, что у мужчины были ключи от их дома. Однажды ночью мужчина проник в комнату девочки-подростка и совершил надругательство над ней. После этого Василий спросил у 15-летней Деми Мур, как ей быть изнасилованной за 500 долларов – именно эту сумму бизнесмен заплатил матери актрисы.

Это было изнасилование. И разрушительное предательство. Ну, как это, когда твоя мать делает из тебя проститутку за 500 долларов?
– говорится в книге Мур "Наизнанку".

Mirror добавляет, что Василий Думас умер в 1997 году в возрасте 68 лет.

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Деми Мур / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Скандал Голливуд Секс-скандал
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