Деми Мур показала грудь в прозрачном платье: эротический кадр 18+

Голливудская актриса Деми Мур опубликовала архивный кадр, на котором появилась обнаженной в прозрачном платье.

57-летняя актриса, которая находится сейчас на самоизоляции с детьми и бывшим мужем Брюсом Уиллисом, решила поделиться с поклонниками в инстаграме эротическим кадром, сделанным еще в молодости.

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Американская кинозвезда предстала перед фотокамерой в прозрачной красном платье без бюстгальтера. Фотосессия, очевидно, происходила в душе, поэтому соблазнительный образ Деми Мур дополняли мокрые волосы и яркий макияж.



Деми Мур поделилась архивным кадром / Instagram

Популярная актриса – прекрасный пример того, что с такой внешностью, как у нее, она смогла стать секс-символом целого поколения.

Последний раз Деми Мур обнажилась в прошлом году для американского глянца Harper's Bazaar. На обложке 57-летняя актриса появилась без одежды – только в объемной пляжной шляпе от Lynn Paik и браслете французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels.



Деми Мур для обложки глянца Harper's Bazaar